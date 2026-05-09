Даже в Disney нет такого сценария. В чемпионате Франции случился самый невероятный момент в истории футбола. Видео

16-летний полузащитник "Ланса" Мезиан Соареш стал автором самого необычного дебюта в истории футбола. Юный португалец в чемпионате Франции забил первым касанием спустя несколько секунд после выхода на замену и принес своей команде победу над "Нантом" со счетом 1:0, которая гарантировала клубу место в Лиге чемпионов.

Матч 33-го тура Лиги 1 проходил в напряженной борьбе и долгое время оставался без голов. На 79-й минуте главный тренер "Ланса" выпустил на поле Соареша, которому на тот момент было 16 лет и 232 дня.

Сразу после возобновления игры юный хавбек получил передачу в штрафной площади и первым же ударом поразил ворота соперника. Разные источники называют разное время между выходом игрока на поле и голом: от 5 до 14 секунд. При этом французские медиа и статистические платформы сошлись во мнении, что это самый быстрый гол футболиста после выхода на замену в истории Лиги 1.

Этот мяч оказался единственным в матче. Благодаря победе "Ланс" досрочно обеспечил себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов и сохранил математические шансы на чемпионский титул в борьбе с ПСЖ. Для "Нанта" поражение стало роковым: клуб потерял возможность сохранить место в элитном дивизионе и вылетел в Лигу 2.

История дебютанта вызвала большой резонанс во Франции еще и из-за обстоятельств его появления на поле. Соареша экстренно вызвали в основу, поэтому на его футболке даже не было фамилии. Кроме того, из-за возрастных ограничений форма игрока вышла на поле без некоторых спонсорских логотипов.

Мезиян Соареш родился 8 ноября 2009 года. Он является сыном бывшего футболиста "Ланса" Валида Меслуба, который выступал за команду несколько лет назад. В академию клуба хавбек попал еще в 2018 году и прошел всю систему подготовки.

Несмотря на алжирские корни отца, футболист решил выступать за сборную Португалии по линии матери. Во Франции его уже называют одним из самых перспективных игроков поколения 2009 года рождения.

В соцсетях и французских медиа этот эпизод сравнили со сценарием фильма. Болельщики обратили внимание, что футболисту хватило одного касания в профессиональном футболе, чтобы принести команде путевку в Лигу чемпионов и вписать свое имя в историю турнира.

