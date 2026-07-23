Датские болельщики на матче Лиги конференций развернули плакат про Украину. Фотофакт

Болельщики датского "Копенгагена" поддержали Украину во время выездного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против житомирского "Полесья". На гостевой трибуне они развернули сразу два баннера с посланиями в адрес украинцев.

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Во время встречи, которая проходит 23 июля на "Кошицкой футбольной арене" в Кошице, немногочисленные фанаты датского клуба, приехавшие в Словакию поддержать своих футболистов, подняли плакат с надписью "STAY STRONG UKRAINE" ("Оставайся сильной, Украина").

Под ним разместили еще один баннер – "FIGHTERNATION" ("Нация бойцов"), подчеркивающий стойкость украинского народа.

Напомним, "Полесье" проводит домашние еврокубковые матчи в Словакии. Из-за продолжающейся войны украинские клубы не могут принимать соперников на территории Украины, поэтому временно используют зарубежные стадионы для международных встреч.

На момент публикации этой новости счет в матче 1:1. На 4-й минуте бразильский вингер "Копенгагена" Роберт Силва эффектным ударом в верхний угол вывел гостей вперед.

Спустя две минуты нападающий "Полесья" Игорь Краснопир завершил атаку житомирской команды и восстановил равновесие.

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