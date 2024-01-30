'Что не так с этими людьми?' Чемпионка ОИ высмеяла россиян, устроивших истерику из-за дисквалификации Валиевой

Бывшая канадская фигуристка Меган Дюамель высмеяла россиян, которые продолжают считать себя невиновными в допинг-скандале с Камилой Валиевой, из-за дисквалификации которой они были лишены "золота" Олимпиады-2022. Победительница Игр-2018 в парном катании отметила, что представителям РФ после пересмотра результатов командных соревнований дали "бронзу", что совершенно неправильно.

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Об этом Дюамель написала на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Канадка подчеркнула, что российскую сборную должны были полностью исключить из итогового протокола, а вместо этого им оставили медали. Меган удивилась, что в РФ это решение все равно считают несправедливым, несмотря на нарушение антидопинговых правил.

"Им дают "бронзу", которой они не заслуживают, потому что когда один член команды употребляет допинг, команду дисквалифицируют в полном составе (во всех других видах спорта), а Россия все еще считает, что это несправедливо? Что не так с этими людьми?" – отметила Дюамель.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. После этого известный тренер Татьяна Тарасова закатила настоящую истерику. Она назвала судей CAS убийцами и свиньями, которые якобы уничтожили карьеру 17-летней фигуристки.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили обвинил мир в отсутствии "человеколюбия и сострадания" к Камиле Валиевой. А бывший биатлонист Дмитрий Васильев призвал организовать переворот в МОК и назначить "нужного кандидата".

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