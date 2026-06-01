ЧМ-2026. Группа В: календарь, расписание матчей, результаты и турнирная таблица

Уже 11 июня стартует долгожданный чемпионат мира 2026 года по футболу. Хозяевами турнира, который продлится до 19 июля и в котором впервые в истории примут участие сразу 48 сборных, выступают три страны – США, Мексика и Канада.

Видео дня

Последняя попала в группы В. Ее соперниками станут сразу два представителя Европы, Швейцария и Босния и Герцеговина, которая не пустила на ЧМ итальянцев, а также хозяева предыдущего первенства катарцы.

Явного фаворитам в этом квартете нет и сразу три сборные будут бороться за место в 1/16 финала.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ГРУППЫ В ЧМ-2026

12 июня, 22:00. Канада – Босния и Герцеговина

13 июня, 22:00. Катар – Швейцария

18 июня, 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина

19 июня, 01:00. Канада – Катар

24 июня, 22:00. Швейцария – Канада

24 июня, 22:00. Босния и Герцеговина – Катар

Для гарантированного выхода в плей-офф командам надо занять одно из первых двух мест. Следующая сборная в турнирной таблице будет оставаться в режиме ожидания до конца группового турнира. В случае если она попадет в восьмерку сильнейших среди тех, кто занял третью строчку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!