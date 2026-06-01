ЧМ-2026. Группа А: календарь, расписание матчей, результаты и турнирная таблица

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который совместно будут принимать США, Мексика и Канада с 11 июня по 19 июля, обещает стать самым масштабным в истории. Впервые в истории в турнире примут участие сразу 48 сборных, которые были разбиты на 12 квартете.

В группу А сыграет один из хозяев мундиаля – сборная Мексики. Она будет противостоять командам из ЮАР, Южной Корее и Чехии, которая вернулась на первенство планеты спустя 20 лет.

Именно в этом квартете будет сыгран матч-открытие мундиаля. В нем друг другу будут противостоять латиноамериканцы и африканцы.

РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ А НА ЧМ-2026

11 июня, 22:00. Мексика – ЮАР

12 июня, 05:00. Южная Корея – Чехия

18 июня, 19:00. Чехия – ЮАР

19 июня, 04:00. Мексика – Южная Корея

25 июня, 04:00. Чехия – Мексика

25 июня, 04:00. ЮАР – Южная Корея

Первые два места автоматически гарантируют себе участие в 1/16 финала. Кроме того, неудачник квартета, который финиширует на третьей позиции, все еще будет иметь шансы продолжить свой путь в плей-офф, если войдет в восьмерку лучших сборных с аналогичным результатом.

