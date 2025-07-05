Четырехкратный чемпион Украины и бывший главный тренер сборной Украины уехал работать в Россию и возглавил московский клуб ХК 'Юнисон'

Сергей Витер, ранее работавший с национальной сборной Украины по хоккею, стал главным тренером московского клуба "Юнисон", выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) России. Команда в прошлом сезоне заняла предпоследнее, 32-е место.

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50-летний уроженец Харькова с 2010 года работал в системе "Донбасса", где прошёл путь от ассистента до главного тренера. С этой командой он четырежды становился чемпионом Украины, выиграл Континентальный кубок ИИХФ и установил рекорд из 37 побед подряд. В 2012–2014 годах Витер также входил в тренерский штаб "Донбасса" во время его выступлений в КХЛ.

В 2019–2020 годах Витер возглавлял сборную Украины, но не смог вывести команду в следующий дивизион чемпионата мира и не прошёл олимпийскую квалификацию. После начала полномасштабной войны тренер продолжал работать в украинском хоккее — с "Легионом" из Калуша он дошёл до полуфинала национального чемпионата, а в сезоне 2023/24 тренировал литовский клуб "Каунас".

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