'Черкаськи Мавпы' проиграли 'Запорожью' в Суперлиге Favbet

Запорожье одержало победу над "Черкаськими Мавпами" в черкасском туре регулярного чемпионата Суперлиги Favbet. Встреча завершилась со счетом 83:72.

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Запорожье начало более агрессивно эту игру, поведя 13:2, но тайм-аут и два трехочковых подряд выровняли игру для Черкаських Мавп. Впрочем, в первой половине матча Запорожье лучше играло на подборах, благодаря чему получало вторые шансы, а агрессивность отразилась на большем количестве штрафных. Это позволило Запорожье выиграть вторую четверть 19:12 и повести +12 после половины игры.

В третьей четверти Запорожье уверенно удерживало преимущество 12-15 очков, а вот в начале четвертой десятиминутки у Черкаських Мавп вовремя "улетели" трехочковые - четыре подряд точных дальних и Мавпы сократили свое отставание до 5 очков. Запорожье ответило двумя дальними попаданиями Александра Петренко, что успокоило игру и позволило подопечным Валерия Плеханова довести дело до победы.

Запорожье выиграло подбор 49 на 36, в том числе 19 против 11 на чужом щите, благодаря чему выполнили на 9 бросков больше при одинаковой реализации.

В Запорожье Абулрахман Бах стал самым результативным с 21 очком, Маркиз Моо оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов, отметим и Александра Петренко, набравшего 20 очков, реализовав 4/7 трехочковых, в том числе три в четвертой четверти.

У Черкаських Мавп Кирилл Марченко набрал 18 очков, а Лев Кошеватский к 11 очкам добавил 9 подборов.

Черкасские Мавпы с показателем 12/12 теряют возможность вернуться на третье место турнирной таблицы, а Запорожье сравнивается по победам с Кривбассом перед очной завтрашней битвой за пятое место.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС Строитель

Черкасские Мавпы - Запорожье 72:83 (16:21, 12:19, 19:20, 25:23)

Черкасские Мавпы: Кошеватский 11+5 подборов + 9 передач, Климов 5+5 передач, Клебан 6+7 подборов, Дюпри 11, Пирогов 8+7 подборов – старт; Марченко 18, Агафонов 13+6 подборов, Упырь 0

Запорожье: Бах 21+5 подборов, Моо 15+12 подборов, Петренко 20, Никитин 14+5 подборов, Буц 0+8 подборов – старт; Николайчук 9, Величко 2, Дмитренко 2, Новиков 0