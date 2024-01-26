'Черкаськи Мавпы' проиграли 'Ривне' в матче Суперлиги Favbet

"БК Ровно-ОШВСМ" одержал победу над "Черкаськи Мавпы" со счетом 94:89 в заключительном матче черкасского баббла Суперлиги Favbet.

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Начало матча оказалось довольно результативным, причем на стартовых минутах соло исполняли Смит у "Ривне" и Агафонов у "Черкаських Мавп" – Смит набрал все 9 первых очков команды, а Агафонов 7 из 9 при счете 9:9. До первого перерыва команды шли ровно, удачно действуя в атаке 24:21 в пользу "Мавп" после первой четверти.

А вот начало второй четверти для "Ривне" оказалось неудачным – за первые четыре минуты команда пропустила 12 очков, а заработала всего три после точного дальнего Соловьева. "Черкаськи Мавпы" заработали себе двусмысленное преимущество, которое до большого перерыва уверенно удержали.

При этом статистически первая половина получилась равной – у "Черкаських Мавп" немного лучше играли на подборах (22 против 15) и значительно больше выполнили штрафных (13 из 17 против 2 из 3 в "Ривне"). Как раз то, что хозяева площадки почти не фолили и принесло им преимущество.

В третьей четверти "Черкаськи Мавпы" контролировали ситуацию на площадке, но все изменила последняя минута десятиминутки, когда Артем Водолазский реализовал три дальних далее, в том числе баззер из центра и на последний перерыв команды ушли при преимущества "Мавп" +2 - 64:66.

Последняя четверть показалась достаточно эмоциональной и нервной для команд. На площадке начались карусели – команды поочередно выходили вперед, но за четыре минуты до конца "Ривне" удалось сделать два подхвата перехвата, благодаря чему команда получила преимущество +5.

Этот момент окрылил "Ривне", игроки которого под конец выдали несколько ярких хайлайтов и выиграли этот матч, одержав вторую победу над "Черкаськими Мавпамы" в Черкассах, выиграв сезонную серию у соперника и в общей сложности одержав 14 победу в сезоне. Это позволило команде Михаила Переверзия подняться на второе место турнирной таблицы. "Черкаськи Мавпы" остались четвертыми.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС "Будивельник"

"Ривне-ОШВСМ" – "Черкаськи Мавпы" – 94:89 (21:24, 17:24, 26:18, 30:23)

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