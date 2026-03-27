'Черкаськи Мавпы' победно завершили регулярный чемпионат Суперлиги GGBET

"Черкаськи Мавпы" одержали победу в заключительном матче регулярного чемпионата Суперлиги GGBET, одолев в Днепре "Харьковских Соколов" – 67:66.

"Соколы" лидировали большую часть игрового времени, но игра оставалась близкой – максимальное лидерство харьковчан на экваторе третьей четверти достигало 8 очков. Решалась судьба матча в заключительной четверти, которая стала наименее результативным отрезком матча. Решающим в напряженном клатче стало попадание Кирилла Марченко, который за 1:42 минуты установил окончательный счет матча.

Лучшим у победителей стал разыгрывающий Лев Кошеватский, который к 24 очкам добавил 10 подборов и 5 передач (РЭ 19). У Кирилла Марченко 16 очков и 6 передач (РЕ 17). У "Соколов" 14 очков набрал Алексей Соловьев.

"Соколы" досрочно забронировали за собой второе место в турнирной таблице. Если "Нико-Баскет" не одержит две победы в двух заключительных матчах регулярного чемпионата (против "Старого Луцка" и "Прикарпатья-Говерлы"), "Мавпы" сохранят седьмое место и в первом раунде плей-офф будут противостоять именно "Соколам". Если николаевцы выиграют оба матча 15-го тура, "Мавпы" завершат регулярную восьмыми и в четвертьфинале плей-офф будут играть против "Днепра".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК "Шинник"

"Харьковские Соколы" – "Черкаськи Мавпы" – 66:67 (20:21, 14:12, 23:21, 9:13)

