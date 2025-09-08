Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова цинично высказалась об отказе украинских спортсменов жать руки россиянам. Депутат Государственной думы выразила совершенно лицемерную мысль о том, что наши соотечественники "не переживут", если будет введен запрет на такую демонстрацию их отношения к представителям РФ.

Об этом Журова заявила в интервью порталу Odds.ru. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также добавила, что украинцев "не переделать" и они будут продолжать бойкотировать спортсменов из страны-агрессора вне зависимости от решений международных федераций.

"Скорее уже просто во всех видах спорта откажутся от рукопожатия. В Украине же не переживут того, если им запретят не жать руки россиянам, будут все бойкотировать и скандалить. Понятно, что вся эта история не про спорт. С другой стороны, отмена рукопожатий – это мгновенная критика за отказ от спортивных традиций. К сожалению, в любом случае Украину не переделать, они так будут вести себя и дальше при любых обстоятельствах", – сказала Журова.

Ранее эта депутат цинично обвинила украинских атлетов в якобы несправедливых нападках и "настоящем буллинге" в отношении россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, Светлана Журова пожаловалась на протесты украинцев против допуска россиян к международным турнирам, назвав нашу страну "главным врагом" спорта РФ.

