Чемпионка ОИ из РФ пожаловалась на то, что "Украину не переделать"
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова цинично высказалась об отказе украинских спортсменов жать руки россиянам. Депутат Государственной думы выразила совершенно лицемерную мысль о том, что наши соотечественники "не переживут", если будет введен запрет на такую демонстрацию их отношения к представителям РФ.
Об этом Журова заявила в интервью порталу Odds.ru. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также добавила, что украинцев "не переделать" и они будут продолжать бойкотировать спортсменов из страны-агрессора вне зависимости от решений международных федераций.
"Скорее уже просто во всех видах спорта откажутся от рукопожатия. В Украине же не переживут того, если им запретят не жать руки россиянам, будут все бойкотировать и скандалить. Понятно, что вся эта история не про спорт. С другой стороны, отмена рукопожатий – это мгновенная критика за отказ от спортивных традиций. К сожалению, в любом случае Украину не переделать, они так будут вести себя и дальше при любых обстоятельствах", – сказала Журова.
Ранее эта депутат цинично обвинила украинских атлетов в якобы несправедливых нападках и "настоящем буллинге" в отношении россиян.
Как сообщал OBOZ.UA, Светлана Журова пожаловалась на протесты украинцев против допуска россиян к международным турнирам, назвав нашу страну "главным врагом" спорта РФ.
