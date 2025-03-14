Чемпионка ОИ из РФ обвинила международную федерацию в 'настоящих репрессиях' против россиян

Олимпийская чемпионка Светлана Журова выступила с нелепой критикой Международной федерации гимнастики (FIG) после того, как организация отказала в допуске к соревнованиям Виктории Листуновой. Депутатка Государственной думы назвала это репрессиями в отношении представителей страны-агрессора.

Видео дня

Такое мнение Журова выразила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина выдала бред о том, что Листунову якобы наказали за поздравление своих подписчиков в социальной сети Instagram с 9 мая.

"Это настоящие репрессии. Как так можно вообще? А если человек пять лет назад пошел на "Бессмертный полк" с фотографией своего деда, прадеда, которые освобождали Европу от фашистов? Я считаю, что они вообще не должны трогать День Победы. У FIG нет совести из‑за отказа в нейтральном статусе Листуновой. Порой мне кажется, что они все специально делают. Порой не знаешь, как на это реагировать", – сказала Журова.

Ранее она заявила о "победе в СВО" из-за отстранения Листуновой. Кроме того, российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова закатили истерику из-за санкций в отношении гимнастки.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Тихонов устроил дикую истерику из-за отстранения Виктории Листуновой и потребовал "разбомбить Киев".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!