Чемпиона Украины, сбежавшего из страны, официально дисквалифицировали за мошенничество на первенстве Испании по шахматам

Известный экс-украинский гроссмейстер Кирилл Шевченко получил дисквалификацию на три года, один из которых – условно, сообщает пресс-служба Международной федерации шахмат (FIDE). 22-летний киевлянин, который с 2023-го выступает за Румынию, был признан виновным в жульничестве на командном чемпионате Испании в 2024 году. Его наказание продлится до 18 октября 2026 года, а условный срок истечет годом позже – 18 октября 2027 года.

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Подозрения возникли во втором туре турнира, когда судьи обратили внимание на частые уходы Шевченко с игровой площадки. Один из соперников также заметил, что гроссмейстер надолго задерживается вне зала. Арбитр попросил объяснить причины отсутствия, на что шахматист ответил, что испытывает проблемы и вынужден часто посещать туалет. Судья напомнил, что перед этим необходимо получать разрешение, но Шевченко продолжал уходить без предупреждения.

После нескольких таких эпизодов организаторы решили проверить туалет и обнаружили там мобильный телефон с запиской: "Не трогать! Телефон оставлен, чтобы хозяин мог ответить на него ночью". Устройство было заблокировано, но судьи заявили, что оно принадлежало именно Шевченко. Позже выяснилось, что часовой пояс на телефоне отличался от испанского на один час, совпадая с румынским временем.

В ходе расследования арбитры сравнили почерк на записке с записями Шевченко из первых двух туров. Экспертиза выявила совпадения в почерке и чернилах. Кроме того, уборщица рассказала, что подобный телефон находили накануне, но его владелец так и не забрал устройство с регистрации. После обнаружения телефона туалет закрыли, а сам Шевченко несколько раз подходил к закрытой двери, некоторое время стоял рядом, а затем уходил, несмотря на наличие других свободных кабинок.

Когда шахматиста вызвали для объяснений, он отрицал вину, используя в качестве переводчика товарища по команде, гроссмейстера Даниила Юффу. Однако позже Шевченко признал свою причастность и согласился сотрудничать с комиссией.

Кирилл Шевченко стал гроссмейстером в 14 лет и 9 месяцев. В 2021 году он выиграл командный чемпионат Европы в составе сборной Украины, а также занял первое место на престижном блиц-турнире Lindores Abbey, опередив таких шахматистов, как Фабиано Каруана и Арджун Эригайси. В 2023 году он сменил гражданство и начал представлять Румынию. По состоянию на 15 октября 2024 года занимал 69-е место в мировом рейтинге.

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