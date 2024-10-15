Громадный скандал! Чемпиона Украины, сбежавшего из страны, за мошенничество выгнали с чемпионата Испании по шахматам

Известный украинский гроссмейстер Кирилл Шевченко был дисквалифицирован на командном чемпионате Испании по шахматам, проходящем в Мелилье с 12 по 18 октября. 22-летнего киевлянина, который в прошлом году решил выступать за Румынию, подозревают в мошенничестве. Его результаты в первых двух турах (ничья и победа) были аннулированы.

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Подозрения возникли во втором туре из-за частого отсутствия Шевченко за доской, после чего в туалете был найден заблокированный телефон. Судьи утверждают, что аппарат принадлежит именно экс-украинцу.

"Почетный дивизион командного чемпионата Испании был потрясен громадным скандалом после исключения Шевченко, игравшего за клуб C.A. Silla - Integrant Col·lectius", – пишет издание Chess.

Один из соперников Шевченко обратил внимание на длительные отсутствия шахматиста за доской во втором туре. Когда арбитр поинтересовался у Кирилла где он был, тот объяснил, что у него проблема и ему нужно было в туалет. Арбитр напомнил, что необходимо получать разрешение на посещение этого заведения.

Несмотря на это, Шевченко продолжал уходить. Член организационного комитета, которому поручили расследование, увидел, как бывший украинец зашел в одну из кабинок, где позже был найден новый мобильный телефон с запиской: "Не трогать! Телефон оставлен, чтобы хозяин мог ответить на него ночью!".

Телефон был конфискован, а туалет закрыт. Уборщица сообщила, что похожий телефон был найден накануне и остался невостребованным после того, как его передали на стойку регистрации. Члены организационного комитета позже заметили, что Шевченко подошел к закрытому туалету, постоял некоторое время и ушел, хотя рядом был свободный туалет. Это повторилось несколько раз.

После окончания тура арбитры сравнили почерк на записке с почерком Шевченко на его записях из первых двух туров и нашли сходства в почерке и чернилах. Также было отмечено, что часовой пояс на телефоне был на один час впереди испанского времени (на два часа впереди марокканского), что может указывать на румынский часовой пояс.

Когда Шевченко был вызван для объяснений, с помощью своего товарища по команде гроссмейстера Даниила Юффы, выступавшего в качестве переводчика, он все отрицал.

Шевченко стал гроссмейстером в возрасте 14 лет и 9 месяцев. Среди его главных достижений — победа в командном чемпионате Европы по шахматам 2021 года в составе сборной Украины, а также индивидуальная победа на блиц-турнире Lindores Abbey в Риге в том же году, где он опередил таких гроссмейстеров, как Фабиано Каруана и Арджун Эригайси. На 15 октября занимает 69-е место в мировом рейтинге

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