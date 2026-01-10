Чемпион Украины по биатлону не смог стартовать в гонке Кубка мира в Оберхофе. Фотофакт

Украинский биатлонист Богдан Цымбал не вышел на старт гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. В стартовом протоколе рядом с его именем появилась отметка DNS (Did Not Start), хотя у спортсмена был 45-й стартовый номер с отставанием от лидера на 2 минуты 12 секунд.

В гонке преследования за Украину выступят Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный и Богдан Борковский. Старт состоялся 10 января в 13:00.

Богдан Цымбал родился 9 августа 1997 года в Сумах. Он многократный призёр и чемпион Украины по биатлону, включая титулы в летнем биатлоне в масс-старте и гонке преследования. В 2018 году дважды поднимался на пьедестал чемпионата Европы среди юниоров. В 2021 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы в смешанной эстафете.

Дебют на Кубке мира состоялся в сезоне 2019/2020: тогда он занял 106-е место в спринте на этапе в Оберхофе. В сезоне 2020/2021 стал серебряным призёром Кубка IBU в эстафете. Лучший результат на крупных стартах Цымбал показал на чемпионате мира 2021 года, заняв 18-е место в гонке преследования.

Помимо биатлона, Богдан увлекается велоспортом. Он женат на бывшей украинской биатлонистке Анастасии Сидоренко.

