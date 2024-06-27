Чемпион Украины по баскетболу умер в 45 лет

Бывший игрок сборной Украины по баскетболу Николай Хряпа скончался на 46-м году жизни, сообщает в Facebook Денис Осипенко. Каких-либо подробностей трагедии не сообщается.

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Похороны титулованного игрока состоятся в пятницу в Киеве в 14:00 на Северном кладбище.

Николай является чемпионом Украины в составе "Одессы" (2001/02), а также победителем Еврочелленджа в составе УНИКСа (2004). В составе сборной Украины участвовал в чемпионатах Европы 2001 и 2003 годов.

В свое время выступал за российские "Автодор", УНИКС и "Урал-Грейт", а также украинские "Одессу", "Киев" и "Будивельник".

Брат Николая Хряпы Виктор – российский профессиональный баскетболист и функционер, игравший на позиции тяжелого форварда за московский ЦСКА и сборную России.

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