Несмотря на сложное для Украины время, баскетбольный чемпионат страны среди мужских команд прошел на хорошем уровне. Заполнялись зрителями спортивные арены, многие матчи проходили в напряженной борьбе. Баскетбол был в центре внимания телевидения, велись радиорепортажи.

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Необходимо отдать должное Федерации баскетбола Украины, президентом которой является Михаил Бродский, руководителям клубов, мэрам и спортивным руководителям городов, в которых есть баскетбольные клубы.

На одном дыхании без поражений провел все 28 матчей регулярного чемпионата "Днепр". Второе место занял "Киев-Баскет". Только в заключительном туре третье место обеспечил себе БК "Ривне".

По итогам регулярного турнира была названа символическая сборная чемпионата Суперлиги-2024/2025. В пятерку лучших вошли Павел Буренко ("Киев-Баскет"), Михаил Бублик ("Кривбасс"), Владимир Конев ("Днепр"), Андрей Агафонов ("Черкаськи Мавпы"), Станислав Тимофеенко ("Днепр").

Затем восемь клубов начали серию 1/4 финала плей-офф в формате до 2 побед за награды чемпионата Украины. Первая команда "Днепр" играла с занявшей восьмое место "Говерлой". "Киев-Баскет" встречался с клубом "Старый Луцк". Команда "Ровно" играла с баскетболистом из "Запорожья". Четвертую пару составили "Черкаськи Мавпы" и "Кривбасс". Победители вышли в полуфинал. Вот эти пары: "Днепр" – "Черкаськи Мавпы", "Киев-Баскет" – БК "Ривне".

Были сыграны все три матча. В финале встретились "Днепр" и "Киев-Баскет". Первый матч, который проходил в Днепре, хозяева площадки убедительно выиграли - 89:70. А вот во второй игре в Киеве гости потерпели ощутимую неудачу – 56:73. Это было первое поражение "Днепра" в этом сезоне. Кому достанутся медали чемпионов, решал третий матч, который проходил в Днепре. Завершился он со счетом 69:66 в пользу хозяев, которые второй раз подряд стали лучшей командой страны.

Спор за бронзовые награды, за которые боролись "Черкаськи Мавпы" и БК "Ривне", также состоял из трех игр. Хоть ривняне и выиграли первую игру, но черкасский клуб проявил волю к победе и склонил чашу весов в свою пользу.

Новый кумир

Клуб "Днепр", кроме золотых медалей, выиграл и Кубок Украины, победив в финале БК "Ровно". Это пятая победа "Днепра" в розыгрышах Кубка страны. Многие годы кумирами поклонников спорта Днепропетровска были футболисты "Днепра". Сейчас в Днепре болеют за баскетбольную команду – чемпиона Украины и обладателя Кубка страны.

О главной команде страны

К сожалению, мужская сборная Украины не пробилась в финальную часть Евро-2025, которая стартует в конце августа. Будем надеяться на то, что наша команда попадет в финальный турнир чемпионата мира-2027.

В Швейцарии состоялась жеребьевка второго раунда квалификации чемпионата мира. Соперниками нашей команды стали сборные Словакии и Швейцарии. На этом этапе сыграют 12 сборных – восемь сборных, которые заняли последнее место в основной квалификации Евробаскета 2025, и четыре победителя первой преквалификации.

Вот результаты жеребьевки 12 сборных. Группа А: Украина, Словакия, Швейцария; Группа Б: Венгрия, Северная Македония, Румыния; Группа С: Болгария, Нидерланды, Австрия; Группа D: Хорватия, Дания, Норвегия.

Каждая сборная в преквалификации проведет два матча на своей площадке и два матча в гостях. Эти поединки пройдут в августе этого года. Первый этап основной квалификации состоится в ноябре. К победителям преквалификации присоединятся 24 участника Евробаскета-2025, который пройдет с 27 августа по 4 сентября.

Экспресс-комментарий главного тренера сборной Украины Айнарса Багатскиса: "Сборная Швейцарии – опытная команда. На первом этапе преквалификации она победила команды Ирландии, Косово и Азербайджана. Что касается сборной Словакии, то игра этой команды во многом зависит от лидера Владимира Бродзянского, успешно выступающего в чемпионате Испании. С ним и без него - это две разные сборные. Подготовку к матчам преквалификации мы планируем начать в июле. Кто из игроков и из каких клубов будет приглашен на этот сбор, пока сказать не могу".