Чемпион ОИ из РФ заявил о величии России и стал посмешищем

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев вызвал бурю насмешек своими заявлениями о "величии" России и якобы ущербности Олимпиады без российских хоккеистов. По мнению ветерана, Игры теряют статус без участия сборной РФ, а их нынешний уровень якобы не соответствует олимпийскому.

"Олимпийские игры без сборной России по хоккею — это уже не турнир олимпийского уровня. Как вообще могут проходить Игры без российских хоккеистов? Это невозможно себе представить. Это политика и влияние нового президента МОК [Кирсти Ковентри]", — заявил Якушев в комментарии "Р-Спорту".

Далее он посетовал, что "жаль ребят" из КХЛ, которые могли бы попасть на Олимпиаду, и добавил, будто игроки НХЛ "хотят выиграть Олимпиаду больше, чем Кубок Стэнли".

Однако в сети слова 78-летнего ветерана вызвали откровенную издевку.

Один из пользователей язвительно заметил: "Якушеву-то откуда знать, чего хотят игроки НХЛ?" — на что другой добавил: "Голоса в голове подсказывают".

Другие комментаторы припомнили Якушеву, что его собственные "золота" были завоёваны на турнирах без Канады и Швеции: "Первое — в 1972-м без Канады, второе — в 1976-м без Канады и Швеции. Считает ли он свои медали неполноценными?"

Некоторые отметили, что, по логике Якушева, тогда и его победы не стоили ничего. "В таком случае у Якушева все титулы мусорные. Когда он играл, кроме ЧССР соперников не было", — написал один из пользователей.

Не обошлось и без иронии: "А пускай-ка Месси вернёт Кубок мира. Без участия нашей сборной его чемпионство нещитова!"

