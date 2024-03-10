Чемпион мира из сборной Украины по биатлону отказался участвовать в гонке Кубка мира

Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит гонку преследования 8-го этапа Кубка мира (10 марта, 19:50), который в эти дни проходит в американском Солджер Холлоу. Капитан сборной Украины почувствовал недомогание и решил поберечься для выступлений в 9-м этапе.

32-летний тернополянин в Солджер Холлоу успел провести эстафету (9-е место) и спринт (55-е).

"Этап в Америке закончился для меня. Я ограничился двумя гонками, и не стартую в преследовании, потому что плохо себя чувствую. Предстоит последний этап в Канаде, поэтому нужно успеть восстановиться, чтобы провести заключительные гонки сезона 2023/2024", - написал Подручный у себя в Instagram.

Как сообщал OBOZ.UA, спринтерская гонка на этапе в США сенсационно выиграл Эрик Перро. Для 22-летнего француза это стало первым "золотом" в карьере в личных гонках.

Украина, которая в этой дисциплине была представлена пятью спортсменами, не смогла похвалиться высокими результатами. Лучшим среди наших биатлонистов стал Артем Прима, финишировавший 39-м.

Накануне в эстафете сборная США по биатлону заняла самое высокое место в истории выступлений на Кубках мира. Американская команда в составе Винсента Боначчи, Шона Догерти, Кэмпбелла Райта и Джейка Брауна на 8-м этапе КМ в Солджер Холлоу (Солт-Лейк-Сити, США) сенсационно стала четвертой.

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