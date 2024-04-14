Бывший чемпион UFC победил 'самым безумным нокаутом всех времен' на последней секунде последнего раунда. Видео

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Макс Холловей (26-7) добыл эффектную победу в шоу UFC 300. На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 32-летний уроженец Гавайев нокаутировал Джастина Гейджи (25-5) и завоевал пояс BMF [The Baddest Motherfucker – "самый опасный ублюдок"] в легком весе, которым владел Гейджи.

Встреча прошла в бескомпромиссной рубке со стороны обеих бойцов и завершилась фантастической развязкой. На последней секунде последнего, 5-го раунда, Гейджи пропустил мощнейший боковой в голову и упал без чувств.

Эту победу в соцсетях окрестили самой безумной победой в истории промоушена.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле прошлого года боец смешанных единоборств (MMA) Луис Эрнандес (3-0) на турнире Titan FC 83 промоушена Titan Fighting Championship во Флориде добыл самую быструю победу в истории. Левая нога 26-летнего американца врезалась в голову Брайана Топпа (1-5) всего через секунду после начала боя.

Этот нокаут официально на пять секунд побил рекорд UFC, установленный в 2019 году Хорхе Масвидалем против Бена Аскрена.

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