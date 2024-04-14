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Бывший чемпион UFC победил "самым безумным нокаутом всех времен" на последней секунде последнего раунда. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,6 т.
Бывший чемпион UFC победил 'самым безумным нокаутом всех времен' на последней секунде последнего раунда. Видео

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Макс Холловей (26-7) добыл эффектную победу в шоу UFC 300. На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 32-летний уроженец Гавайев нокаутировал Джастина Гейджи (25-5) и завоевал пояс BMF [The Baddest Motherfucker – "самый опасный ублюдок"] в легком весе, которым владел Гейджи.

Встреча прошла в бескомпромиссной рубке со стороны обеих бойцов и завершилась фантастической развязкой. На последней секунде последнего, 5-го раунда, Гейджи пропустил мощнейший боковой в голову и упал без чувств.

Бывший чемпион UFC победил "самым безумным нокаутом всех времен" на последней секунде последнего раунда. Видео

Эту победу в соцсетях окрестили самой безумной победой в истории промоушена.

Бывший чемпион UFC победил "самым безумным нокаутом всех времен" на последней секунде последнего раунда. Видео
Бывший чемпион UFC победил "самым безумным нокаутом всех времен" на последней секунде последнего раунда. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, в июле прошлого года боец смешанных единоборств (MMA) Луис Эрнандес (3-0) на турнире Titan FC 83 промоушена Titan Fighting Championship во Флориде добыл самую быструю победу в истории. Левая нога 26-летнего американца врезалась в голову Брайана Топпа (1-5) всего через секунду после начала боя.

Бывший чемпион UFC победил "самым безумным нокаутом всех времен" на последней секунде последнего раунда. Видео

Этот нокаут официально на пять секунд побил рекорд UFC, установленный в 2019 году Хорхе Масвидалем против Бена Аскрена.

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