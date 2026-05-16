Быстрейший нокаут в истории? Непобедимый боксер выиграл бой первым же ударом за 5 секунд. Видео

Немецкий боксер Виктор Юрк одержал самую быструю победу в своей карьере, нокаутировав Эдвина Кастильо (13-3, 8 КО) первым же ударом. Поединок в немецком Мангейме на арене SAP-Arena завершился за считанные секунды.

Непобежденный Юрк, который подошел к встрече с рекордом 14-0, 12 КО, вырубил колумбийца левым хуком сразу после начала поединка.

Колумбиец попытался коснуться перчаток в центре ринга, после чего пропустил мощный удар в голову и рухнул на канвас. Кастильо оказался без движения, а рефери начал отсчет нокдауна, несмотря на состояние боксера.

Комментаторы DAZN во время трансляции заявили: "Невероятно. Неясно, зачем рефери ведет отсчет. Все закончено спустя несколько секунд".

После остановки боя внимание зрителей привлекло и поведение команды Кастильо. Несколько секунд боксер оставался лежать на ринге без помощи медиков, что также вызвало вопросы у комментаторов эфира.

Точное официальное время поединка объявлено не было, однако, по оценкам медиа, встреча длилась менее пяти секунд. Это один из самых быстрых нокаутов в профессиональном боксе, хотя абсолютный рекорд по-прежнему принадлежит американскому тяжеловесу Джимми Тандеру, который в 1997 году нокаутировал Кроуфорда Гримсли за 1,5 секунды.

Победа позволила Юрку сохранить идеальный рекорд: 14 побед в 14 боях, 12 из них завершились нокаутом.

