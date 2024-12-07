Был чемпионом с 'Динамо' и 'Шахтером'. Знаменитый украинский футболист завершил карьеру

Бывший нападающий "Шахтёра", "Динамо", донецкого "Металлурга" и сборной Украины Жуниор Мораес объявил о завершении профессиональной карьеры. В своём Instagram 37-летний форвард поблагодарил футбол за 17 лет яркой игры и сообщил о готовности к новым вызовам.

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Мораес оставил яркий след в украинском футболе. Он дважды становился чемпионом страны с "Шахтёром" и один раз с "Динамо", выигрывал Кубок Украины с "Шахтёром" и Суперкубок с "Динамо".

В 2019 году он получил украинское гражданство и провёл 11 матчей за национальную сборную, отметившись одним голом.

За свою карьеру бразилец выступал в ряде клубов, включая "Глорию Бистрицу", "Сантос", ЦСКА София, "Санто-Андре" и "Тяньцзинь Тяньхай". Последним клубом в карьере стал бразильский "Коринтианс". В чемпионатах Украины Мораес забил 97 голов в 172 матчах, став шестым лучшим бомбардиром в истории турнира.

Его вклад в развитие украинского футбола и достижение на поле сделали Мораеса одной из заметных фигур на протяжении последних лет. Теперь он готов начать новый этап жизни за пределами футбольного поля.

Напомним, летом 2018 года футболист перешел из "Динамо" в "Шахтер" на правах свободного агента. Футболисты столичного клуба не простили своего бывшего одноклубника и не жали ему руки в официальных встречах.

После одного из поединков между дончанами и киевлянами в УПЛ Мораес посоветовал игрокам "Динамо" сконцентрироваться на игре.

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