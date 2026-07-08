Букмекеры обновили прогноз на победителя ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Мексике и Канаде накануне определились все четвертьфиналисты турнира. После сенсационных вылетов сборных Германии и Нидерландов в первом раунде плей-офф мундиаль лишился всех хозяев соревнований, а также самую титулованную команду планеты Бразилию.

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Аналитики GGBET продолжают считать главным фаворитом на завоевание кубка сборную Франции. Ставки на победу "галльских петухов" принимаются с коэффициентом 2,80.

Вторыми в списке идут аргентинцы, который выиграли турнир четырехлетний давности. Показатели на то, что "небесно-голубые" защитят свое звание, достигают уровня 4,60. А итоговый успех испанской команды представлен котировкой 4,90.

Напомним, четвертьфинальная стадия мундиаля стартует уже 9 июля. Пары 1/4 финала ЧМ-2026:

9 июля, 23:00. Франция – Марокко

10 июля, 22:00. Испания – Бельгия

12 июля, 00:00. Норвегия – Англия

12 июля, 04:00. Аргентина – Швейцария

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