Букмекеры назвали победителя финала Лиги Европы

Бирмингемская "Астон Вилла" и "Фрайбург" в среду, 20 мая, сойдутся в первом еврокубковом финале нынешнего клубного футбольного сезона. Представители чемпионатов Англии и Германии оспорят трофей, взятие которого позволит команде из Бундеслиги квалифицироваться в Лигу чемпионов на будущий розыгрыш.

Поединок состоится на стадионе "Бешикташ" в турецком Стамбуле. Стартовый свисток французского арбитра Франсуа Летексье прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Аналитики GGBET видят в "вилланах" очевидных фаворитов противостояния. Ставки на победу "Астон Виллы" по состоянию на 11:25 20 мая принимаются с коэффициентом 1,72. Тогда как на "Фрайбург" – 5,28.

Любопытно, что наставник англичан Унаи Эмери сыграет в своем уже шестом финале Лиги Европы. До этого он трижды выигрывал трофей с испанской "Севильей", а также проигрывал в решающих матчах с лондонским "Арсеналом" и "Вильярреалом".

