Букмекеры назвали фаворита матча Исландия – Украина в отборе ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу считается фаворитом в противостоянии с Исландией в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Наша команда сыграет в Рейкьявике уже в пятницу, 10 октября, в поединке, в котором обязана брать очки.

Встречу принимает стадион "Лейгардальсведлюр". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Исландия – Украина. Время начала – в 21:45 по Киеву.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Ставки на победу украинцев принимаются с коэффициентом 2,37. Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех Исландии достигают уровня 3,00.

При этом аналитики твердо уверены в том, что игра не порадует болельщиков высокой результативностью. На то, что команды забьют не более двух мячей, предлагается индекс 1,73.

Соперники встречались друг с другом пять раз. В активе "сине-желтых" две победы при одном поражении. При этом единственный раз в Рейкьявике наша сборная побеждала в далеком 1999 году, когда в отборе к Евро выиграла благодаря голу с пенальти нынешнего наставник команды Сергея Реброва.

Напомним, что национальная команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2026. "Сине-желтые" в первом матче проиграли Франции, а затем упустили победу над Азербайджаном.

