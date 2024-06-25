'Буду бить': защиту Украины должен усилить игрок АПЛ, знающий слабые места Бельгии

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко, пропускавший первые два матча Евро-2024 из-за повреждения, собирается помочь своей команде в заключительном поединке группового этапа с Бельгией. По словам защитника английского "Эвертона", Сергей Ребров и его подопечные знают слабые места будущего соперника.

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Во время общения с журналистами в преддверии решающей встречи Миколенко также рассказал, как нужно играть против лидера "Красных дьяволов" Кевина Де Брюйне и как будет действовать против своего одноклубника Амада Онана, если они оба выйдут на поле.

"Мы знаем слабые стороны Бельгии, но если мы вам расскажем, они посмотрят нашу пресс-конференцию и что-нибудь изменят, правильно? Поэтому мы не можем сказать", – выдержал интригу Виталий.

"Как остановить де Брюйне? У него больше ассистов в АПЛ. Я думаю, что он – лучший игрок Бельгии. Он капитан сборной. Если мы будем играть как команда против Кевина и против Бельгии, то, надеюсь, он не отдаст передачу и не забьет гол. В таком случае это будет важно для нас, для команды, для защитников – я буду счастлив", – подчеркнул защитник.

Относительно своего партнера по "Эвертону" Онана, Миколенко планирует действовать против него так же жестко, как и против любого другого соперника.

"Мы не прямо хорошие друзья, но хорошие партнеры по команде. Онана – классный футболист, стоит только взглянуть на его трансферную стоимость. Если мы оба сыграем в матче, то я буду бороться с ними и бить его по ногам. В следующем матче мы не будем ни друзьями, ни партнерами по команде", – с улыбкой заверил Виталий.

"Как остановить Лукаку? В защите самое важное – это дисциплина. Если у нас будет дисциплина в защите и в атаке, то мы сможем победить эту Бельгию", – подытожил украинский защитник.

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