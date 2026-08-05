Бразильский футболист, игравший в "Динамо", рассказал, что с ним делал Блохин

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Раффаэл рассказал о работе под руководством Олега Блохина. Бразилец признался, что после прихода нового тренера практически перестал получать игровое время и поэтому не успел провести с ним много времени.

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41-летний экс-футболист вспомнил период выступлений за киевский клуб, куда он перешел летом 2012 года из берлинской "Герты".

По словам Раффаэла, решение перебраться в Украину было связано сразу с несколькими причинами. Игрок получил возможность выступать в Лиге чемпионов, а его прежний клуб после вылета во Вторую Бундеслигу нуждался в финансовых поступлениях. Кроме того, сам трансфер был для него выгодным с финансовой точки зрения.

Говоря о Блохине, бразилец отметил, что после смены тренера стал редко выходить на поле.

"После его прихода он не давал мне много игрового времени. Мы работали вместе совсем недолго, поэтому воспоминаний о том периоде у меня немного", – сказал Раффаэл в интервью Tribuna.com.

Также бывший футболист заявил, что продолжает следить за результатами "Динамо" и других команд, за которые выступал на протяжении карьеры.

Раффаэл провел в составе киевлян всего полгода. После ухода Юрия Сёмина и назначения Блохина он потерял место в основном составе, а уже зимой 2013 года был отправлен в аренду в немецкий "Шальке". Позже "Динамо" продало бразильца в менхенгладбахскую "Боруссию", где он провел лучшие годы своей карьеры.

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