Бразилия с разгромом добыла первую победу на ЧМ-2026. Видео

Сборная Бразилии одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года, уверенно обыграв Гаити во втором туре группового этапа. Результат в Филадельфии (3:0) позволил команде Карло Анчелотти выйти на первое место в группе C.

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Главным героем встречи стал Матеус Кунья, который оформил дубль. Нападающий открыл счет на 23-й минуте после добивания, а затем на 36-й минуте замкнул передачу Винисиуса Жуниора.

Еще до перерыва бразильцы забили третий мяч. На 45-й минуте Винисиус Жуниор реализовал выход один на один после передачи Лукаса Пакета и установил окончательный результат. По итогам встречи именно Винисиус был признан лучшим игроком матча.

Не обошлось без неприятностей для фаворитов. На 39-й минуте из-за повреждения поле был вынужден покинуть Рафинья.

Во втором тайме Гаити имела возможность сократить отставание, однако Алиссон и Данило сумели предотвратить гол, выбив мяч с линии ворот. У Бразилии опасные моменты также были: Габриэл Мартинелли попал в перекладину, а гол Эндрика не засчитали из-за офсайда.

После двух туров Бразилия набрала четыре очка и возглавила группу C благодаря лучшей разнице мячей, чем у Марокко. Сборная Гаити потерпела второе поражение подряд и досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.

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