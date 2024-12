'Боже мой! Не может быть!' Видео с Усиком стало мемом и завирусилось в соцсетях

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО), продолжает быть одной из самых обсуждаемых персон в украинском медиапространстве. Помимо восторженных комментариев и новостей после его победы в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО), соцсети заполонила ироничная реакция на саркастичные высказывания украинского чемпиона.

Видео дня

Особенно популярным Усик стал в TikTok, трансформируясь в самый настоящий мем. Пользователи массово используют его фразу "Oh my god, no way! Okay, no problem" ("Боже мой, не может быть! Хорошо, без проблем"), сказанную в ответ на слова Тайсона Фьюри о том, что первый бой, где британец потерпел поражение, был "слишком легким".

Видеоролики с чемпионом обретают всё больше просмотров. Например, в одном из них Усик с комичным выражением лица "реагирует" на новость о дополнительных выходных в Рождество, а в другом — "разрешает" съесть все пампушки, если гости не пришли. Мемы с его участием набирают десятки тысяч лайков, становясь хитом в интернете.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Официальный телетранслятор реванша у себя в TikTok выложил видео, снятое между раундами. В кадр попали советы Юрия Ткаченко, который тот давал Усику.

