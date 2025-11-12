УкраїнськаУКР
"Болельщики вряд ли поймут": легенда сборной Украины спрогнозировал точный счет матча с Францией в отборе ЧМ-2026

Автор исторического первого гола сборной Украины Иван Гецко выразил уверенность в том, что национальная команда сможет не проиграть Франции в выездном матче отбора ЧМ-2026. Бывший футболист отметил, что хозяева поля вряд ли будут выкладываться на полную, ведь даже ничья гарантирует им квалификацию на мундиаль.

Об этом Гецко заявил в интервью порталу Sport.ua. Экс-нападающий одесского "Черноморца", "Днепра" и львовских "Карпат" отметил, что наставник "сине-желтых" Сергею Реброву при этом надо будет решить стратегическую задачу сохранение его подопечными сил на поединок против Исландии 16 ноября.

"Очень хотелось бы, чтобы главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал так, чтобы у команды хватило сил и ресурсов на второй, и он же решающий, матч этой спарки против команды Исландии, иначе болельщики вряд ли это поймут. Что касается поединка против Франции, то при любых обстоятельствах не хочется упасть лицом в грязь. Не думаю, что французы будут сильно нажимать, их в целом устраивает и ничья. Поэтому рискну предположить, что поединок завершится вничью – 1:1", – сказал Гецко.

Накануне стало известно, что судить игру назначили "палача" киевского "Динамо" и соотечественника президента Европейского футбольного союза (УЕФА) словенца Александера Чеферина. Также в сборной Украины подтвердили новые кадровые потери.

После четырех игровых дней квалификации Украина расположилась на второй строчке в группе D, опережая на три очка Исландию и на столько же отставая от Франции. Были опубликованы все расклады, как команде Реброва попасть на ЧМ.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok назвал точный счет на матч отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу Франция – Украина.

