Более 40 участников. Российские футболисты устроили грандиозную драку на матче. Видео

Юношеское дерби в рамках 13-го тура ЮФЛ-1 между ЦСКА и "Локомотивом" (игроки до 18 лет) закончилось крупным скандалом. Встреча прошла в субботу на московской "Сапсан-Арене" и завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

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Сразу после финального свистка на поле вспыхнула массовая потасовка с участием более 40 человек — игроков, запасных и тренерских штабов обеих команд. Судье пришлось раздать сразу восемь красных карточек.

Со стороны "Локомотива" были удалены Кирилл Комаров, Михаил Вишняков и Александр Беспалов. В составе ЦСКА наказания получили Тамерлан Шанхоев, Мхитар Давидян, Дмитрий Рамонов, Тимур Хужахметов и Сослан Бетеев.

После этой встречи ЦСКА набрал 32 очка и вышел на второе место в турнирной таблице ЮФЛ-1. "Локомотив" с 31 баллом опустился на третью строчку.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня товарищеский матч между "Краснодаром" и махачкалинским "Динамо" завершился не только победой "быков" со счётом 4:1, но и массовой дракой с участием большинства игроков обеих команд. Конфликт вспыхнул ещё до перерыва и сопровождался ударами руками и ногами.

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