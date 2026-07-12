Бой МакГрегор – Холловей завершился за 69 секунд. Видео

Возвращение Конора МакГрегора в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) после пятилетнего перерыва продлилось чуть больше минуты. Поединок против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе был остановлен уже в первом раунде после тяжелой травмы ирландца.

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Бой завершился техническим нокаутом на отметке 1 минута 9 секунд. Сразу после стартового гонга МакГрегор пошел вперед и попытался провести прыжковый удар ногой, однако Холлоуэй избежал атаки.

При приземлении ирландец неудачно подвернул правую ногу. На повторе было видно, что его правое колено получило серьезное повреждение. МакГрегор оказался на настиле и пропустил несколько ударов соперника, после чего сумел подняться.

37-летний боец попытался продолжить встречу, однако нога снова подвела его. Он еще дважды потерял равновесие и упал, после чего дал понять рефери, что не может продолжать поединок. Судья остановил бой и зафиксировал победу Холлоуэя техническим нокаутом.

После турнира глава UFC Дана Уайт сообщил, что предварительное обследование указывает на возможный разрыв передней крестообразной связки колена.

Для МакГрегора этот бой стал первым с июля 2021 года. Тогда его поединок против Дастина Порье также завершился досрочно из-за тяжелой травмы ноги.

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