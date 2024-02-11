БК 'Запорожье' одержал непростую победу в овертайме в Суперлиге Favbet

В воскресенье, 11 февраля, в чемпионате Украины по баскетболу состоялся очередной матч регулярного сезона Суперлиги Favbet. В Ровно БК "Запорожье" в овертайме сумел обыграть "Политехнику-Галичину" со счетом 71:66.

Запорожье неудачно начало игру как в атаке, так и в защите – Политехника-Галичина, игроки которой наоборот получились довольно агрессивными в атаке, за первую четверть набрали 23 очка и имели преимущество +13. Впрочем, дальше команда Валерия Плеханова хоть и не нашла своей игры в атаке, но хотя бы сумела лучше сыграть в защите. В результате за вторую четверть Политехника-Галичина набрала 6 очков, третью – 10 и это позволило Запорожью взять игру под свой контроль.

Впрочем, как уже говорили, в Запорожье выдалась не слишком удачная игра в нападении – 31% реализации по игре, 11% три очковых – все это "оставляло в игре" Собравшуюся на концовку Политехнику-Галичину за три с половиной минуты сравняла счет 51:51 и имела даже шансы на победу, выигрывая +5. Запорожье отыгралось, сравняло счет, хотя у львовян оставалось 18 секунд на последнюю атаку. Судьбу матча доверено было решить Сафонову, но он совершил ошибочный бросок – овертайм.

А вот в овертайме Запорожья все же довело матч до своей победы – решающими стали средний бросок Никитина и дальний Кабанова, позволившие Запорожью повести +5 за минуту до конца.

У Политехники-Галичины самым результативным стал Максим Сафонов с 20 очками, а Ярослав Карпюк оформил дабл-дабл с 11 очками и 11 подборами. В Запорожье лучшим стал Максим Никитин, завершивший игру с 25 очками и 12 подборами.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ровно, ДЮСШ-4

Политехника-Галичина - Запорожье 66:71 ОТ (23:13, 6:15, 10:13, 17:15, 10:15)

Политехника-Галичина: Качанов 13 – 7 потерь, Ходов 10 + 5 подборов, Смитюх 0, Карпюк 11 + 11 подборов, Сафонов 20 + 7 подборов – старт; Бартоломеев 7+7 подборов, Пашолок 3, Станишевский 2.

Запорожье: Быков 8+5 подборов + 8 передач – 7 потерь, Сизов 9+13 подборов, Буц 10+8 подборов, Никитин 25+12 подборов, Величко 5 – старт; Кабанов 10, Морозов 4, Дмитренко 0, Покоенко 0, Холод 0