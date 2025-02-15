БК 'Запорожье' на последних секундах победил 'Старый Луцк' в Суперлиге Favbet

Запорожье одержал трудную победу в матче регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet, дожав на последних секундах игры Старый Луцк. Счет во встрече – 87:85.

Видео дня

Это была очень близкая и напряженная игра, решающими в которой стали точные штрафные Андрея Хохоника на последних секундах матча. Именно разыгрывающий Запорожье установил окончательный счет и стал лучшим игроком игры: в активе защитника 22 очка, 5 подборов и 4 передачи, а рейтинг эффективности составил 24 балла. Также в составе Запорожья следует отметить американских легионеров Моо и Баха, у которых 20 и 19 очков в активе соответственно.

Одним из ключевых показателей стали потери, которых у Старого Луцка было на 10 больше, чем у соперника. Отметим, что в составе команды лучан лучшим стал разыгрывающий Павел Горобченко, набравший 22 очка, 4 передачи и 4 подбора (РЭ 24).

Старый Луцк завершил бабл в Ровно без побед, проиграв оба матча. Запорожье свою заключительную игру сыграет против хозяев площадки в субботу, 16 февраля.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Ровно, ДЮСШ-4

Старый Луцк - Запорожье 85:87 (17:24, 24:19, 17:22, 27:22)

Старый Луцк: Горобченко 22 + 4 передачи + 4 подбора, Лесик 18 + 11 подборов, Кольченко 16 + 4 подбора, Михайлов 7, Дюпин 4 — старт, Прозапас 16 + 6 передач + 6 подборов, Липовцев 4

Запорожье: Хохоник 22+5 подборов + 4 передачи, Бах 19+3 передачи, Никитин 10, Буц 5+6 подборов, Петренко 3 — старт, Моо 20, Кабанов 5, Николаевчук 3+9 подборов, Дмитренко 0, Новиков 0