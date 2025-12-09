БК 'Ривне' снялся с розыгрыша Кубка Украины: в чем причина

Баскетбольный клуб "Ривне" принял решение о снятии с розыгрыша Кубка Украины из-за финансовых трудностей. При этом команда продолжит свои выступления в Суперлиге Favbet, в которой она занимает седьмое место, имея шесть побед в 13 матчах.

Видео дня

Об этом говорится в официальном заявлении клуба, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook. В обращении к баскетбольной общественности БК "Ривне" заявил о серьезных финансовых проблемах, которые ставят под вопрос выживание команды.

"Это решение принято с тяжелым сердцем, ведь Кубок всегда был для нас особенным турниром, и именно в нем мы стали финалистами прошлого сезона. И реальность, в которой мы оказались в конце года, чрезвычайно сложная. Непростая финансовая ситуация и технические ограничения, связанные с финансированием клуба, не оставили нам выбора. Мужская команда Суперлиги на грани выживания. Мы говорим об этом честно, потому что скрывать уже нет смысла. Если клуб в ближайшее время не решит финансовые проблемы, то под угрозой будут выступления команды в мужской Суперлиге в новом году", – подчеркнули в открытом письме.

Добавим, что на первом этапе нынешнего розыгрыша Кубка страны баскетболисты из "Ривне" должны были сыграть со "Старым Луцком".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!