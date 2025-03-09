БК 'Ривне' с камбеком победил 'Киев-Баскет' и вышел на третье место в Суперлиге Favbet

БК "Ривне" благодаря камбеку выиграл у "Киев-Баскета" центральный поединок игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, состоявшегося в Луцке. Игра завершилась со счетом 79:69 в пользу вышедших на третье место ровенчан в турнирной таблице.

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Со старта матча лидерство в счете захватили номинальные хозяева встречи из Ровно. Во второй четверти столичные подопечные Дмитрия Забирченко, до игры обеспечившие себе итоговую вторую строчку, перехватили инициативу и завершили половину с преимуществом +8.

После перерыва баскетболисты Дениса Спиридонова организовали успешную погоню за киевскими баскетболистами. Рывок 8:0 и точный базер позволили Ровно выйти вперед на 1 балл перед завершающим периодом. Начавшееся ровенчане продолжили в четвертом периоде и уверенно довели матч до убедительной победы, сведя вничью сезонную серию (2-2).

Самым полезным игроком матча стал легионер ровенчан Си Джей Виллиамсон с рейтингом эффективности (РЭ) 32. Он установил собственный рекорд результативности в украинской Суперлиге, набрав 30 очков. Также стоит отметить мощный дабл-дабл его одноклубника Рода Брауна (16 очков + 15 подборов). У киевлян эффективнее всего сыграл Максим Сандул: 9 очков, 11 подборов и 5 передач (РЭ: 21).

Напомним, накануне БК Ровно сумело победить Прикарпатье-Говерлу, а Киев-Баскет выиграл у хозяина бабушку Старого Луцка.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Луцк, ОДЮСШ

Ровно-ОШВСМ - Киев-Баскет 79:69 (16:13, 14:25, 24:15, 25:16)