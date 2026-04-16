БК 'Днепр' с победы стартовал в полуфинале Суперлиге GGBET

В Днепре завершился первый матч полуфинальной серии между местным одноименным клубом и Ривне-ОШВСМ.

В регулярном чемпионате одно из двух поражений Днепру нанесли именно баскетболисты Ривне, поэтому хозяева имели дополнительную мотивацию на этот матч. Первая четверть получилась довольно вязкой: команды не очень активно набирали очки, однако Ривне смогло навязать свои условия соперникам. За минуту до первого перерыва подопечные Дениса Спиридонова имели преимущество в 9 баллов (21:12). Днепр смог сократить отставание, но первую четверть завершил в ранге догоняющей команды – 16:21.

Во второй четверти Днепр вернулся в игру: рывок 11:6 помог команде Владимира Коваля и сравнять счет и выйти вперед. Особенно продуктивными в заключительной фазе атаки были лидеры днепрян: Владимир Конев, Станислав Тимофеенко и Даниил Сипало. В конце концов, суммарно за вторую четверть Днепру удалось набрать 29 очков и на большой перерыв действующие чемпионы Украины отправились с минимальным преимуществом в счете: 45:44.

В третьей четверти Джейлен Дюпри тянул Ривне вперед, суммарно набрав 12 очков из 16 командных. Однако Днепр контролировал ход событий на площадке, поэтому осуществить прорыв в игре гости не смогли – 65:60 перед последним перерывом.

Ключевой стала последняя четверть, в которой игроки Днепра показали великолепную реализацию своих моментов, а вот Ривне психологически посыпалось. В итоге, Тимофеенко и компания довели дело до победы со счетом 100:72. Именно Станислав стал самым продуктивным в составе победителей: 23 очка и 9 подборов. Отметим и производительность Джейлена Дюпри в составе Ривне: американец записал в свой актив дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.

Второй матч серии состоится 19 апреля в Ровно.

Суперлига. 1/2 финала

Днепр. СК Шинник

Днепр – Ровно 100:72 (16:21, 29:23, 20:16, 35:12)

Днепр: Горобченко 7 + 11 передач + 3 перехвата, Дубоненко 6, Сорочан 2 + 3 подбора + 3 передачи, Тимофеенко 23 + 9 подборов, Сипало 12 + 5 подборов + 3 блок-шота – старт; Конев 22 + 8 подборов + 5 передач, Загреба 13 + 6 подборов + 4 потери, Закурдаев 12 + 4 подбора + 4 передачи, Бондарчук 3 + 3 подбора + 3 передачи, Колдомасов 0.

Ровно: Джейкобс 11 + 5 подборов + 6 передач, Поносов 5 + 4 передачи, Быков 7 + 4 подбора, Шептицкий 10, Дюпри 30 + 10 подборов – старт; Рябой 5, Оверчук 2, Коровяков 2 + 4 подбора, Кравченко 0, Ковалевский 0, Оверчук 0.