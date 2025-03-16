Биатлонистку сборной Украины шокировало случившееся на Кубке мира

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко призналась, что была удивлена итогами стрельбы в масс-старте на этапе Кубка мира в Поклюке. Несмотря на непростые погодные условия и сложную лыжню, спортсменка смогла закрыть 19 из 20 мишеней, но увиденное на втором огневом рубеже шокировало ее.

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"Когда на втором рубеже я допустила промах, то посмотрела, как стреляли девочки впереди, – и была, мягко говоря, в шоке. Почти у всех нули, а мне приходилось догонять группы, которые убегали вперед", – рассказала Дмитренко в интервью biathlon.com.ua.

Гонка проходила в непростых условиях: трасса была тяжелой из-за свежего снега, а высота могла повлиять на дыхание спортсменок. Тем не менее, украинка отметила, что чувствовала себя на лыжне "более-менее" уверенно. Также она подчеркнула, что шум на стадионе ее не отвлекал – к этому она уже привыкла.

Дмитренко финишировала 20-й, показав второй результат среди украинок в масс-старте. Лучшей среди наших соотечественниц стала Юлия Джима с идеальной стрельбой (18-е место).

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