Биатлонистка-чемпионка, выступавшая за Россию, стала массажисткой в сборной Украины

Известная украинская биатлонистка Надежда Белкина в новом сезоне будет работает массажисткой в юниорской сборной Украины, сообщает Biathlonnews. При этом о завершении спортивной карьеры 35-летняя спортсменка не объявляла.

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Надежда родилась в российской Республике Марий Эл и в юниорском возрасте входила в состав юниорской сборной России.

Училась в Марийском педуниверситете на факультете физкультуры, но после третьего курса перед сезоном-2011/12 вместе с сестрой Татьяной перешла в сборную Украины.

Причиной смены гражданства Белкина назвала высокую конкуренцию и финансовые трудности в России. После обязательного годичного карантина начала выступать за украинскую команду на международном уровне.

С сезона 2012/2013 Белкина дебютировала на Кубке IBU, где главным триумфом в личной карьере стала золотая медаль в спринтерской гонке на этапе в итальянском Мартелле. стала.

Помимо личного золота, Надежда имеет в своем активе две золотые медали в составе сборной Украины в смешанных эстафетах на этапах Кубка IBU.

На Кубке мира впервые участвовала в 2014 году, сразу набрав очки на этапе в Эстерсунде. 2017 году Белкина завоевала "золото" зимней Универсиады в Казахстане в гонке преследования.

С 2020 года числится в резерве сборной Украины.

В сезоне-2026/27 спортсменка не вошла ни в основной состав женской сборной Украины, ни в команду Б. Последним официальным стартом Белкиной стал чемпионат Украины, который состоялся в марте текущего года.

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