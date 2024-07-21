Сезон-2024/2025 – предолимпийский для зимних видов спорта. Хочется надеяться, что он будет более успешным для украинских биатлонистов, чем предыдущий.

Видео дня

Президиум Федерации биатлона на это среагировал, пересмотрев некоторые кадровые вопросы. Биатлонистов в сезоне-2024/2025 возглавит женщина – Надежда Белова. Она в 2016 году работала старшим тренером у мужчин, затем уступила свою должность иностранному специалисту Юраю Санитре. Тренерскую карьеру продолжила в Польше, возглавляла женскую сборную страны, а теперь Санитра уступил свое место Беловой. С биатлонистками второй год подряд продолжит работать Николай Зоц, он в 2023 году заменил Александра Кравченко.

Составы сборных определены

Определены составы наших сборных на сезон-2024/2025. В мужскую команду включены 11 стреляющих лыжников, в женскую – 13. В преодолимпийском сезоне на Кубке мира Украина по итогам минувшего сезона имеет квоту в пять спортсменок в личных гонках и четыре – в мужских.

Дмитрий не хочет менять систему

Капитан нашей мужской команды Дмитрий Пидручный принял решение продолжать тренироваться под руководством Юрая Санитры. Как утверждает Дмитрий, несмотря на травмы, которые его преследовали последние два года, благодаря своему тренеру ему удалось продемонстрировать неплохой уровень готовности. У него с тренером уже выстроена система подготовки, которую за два года до Олимпиады он не хочет менять. Еще один лидер сборной Артем Прима окончательно не определился со своей дальнейшей карьерой, об этом он поставил в известность руководство Федерации биатлона.

Джима со своим тренером, ждут возвращения Блашко и Билосюк

С 2018 года на индивидуальную подготовку к сезону лидер нашей женской сборной Юлия Джима проводит под руководством экс-тренера женской команды Украины Уроша Велепеца. Она желает оставаться под опекой этого иностранного специалиста.

В списке тринадцати кандидатов в женскую сборную отсутствует Дарья Блашко. Тренер команды Николай Зоц надеется, что Дарья восстановит после травм свою физическую готовность и вернется в сборную. Сезон-2023/2024 Елена Билосюк из-за операции на коленях завершила досрочно. Тренерский штаб надеется, что, пройдя курс реабилитации, Елена вернется в состав команды.

Биатлон продолжает пользоваться в Украине популярностью, он в центре внимания СМИ и телевидения. У этого вида спорта хорошее государственное финансирование. Ожидаем успешных выступлений наших биатлонистов и биатлонисток в преодолимпийском сезоне-2024/2025. Зимняя Олимпиада, напомним, пройдет в 2026 году в итальянском Милане.

Keep Smile – смех лучшее лекарство

Муж стоит и смотрит в окно. Вдруг он кричит:

- Соня, вон идет женщина, которую любит Рабинович.

Жена роняет тарелку, спотыкается о порог, бросается к окну:

- Где, где????

- Да вон, на углу, в синем платье.

- Идиот, это же его жена.

- А я что сказал?

* * *

Разговор двоих:

- За этой дверью живет ясновидящая.

- А почему тогда на двери глазок?

* * *

- Итак, дорогой мой будущий зять. Я с удовольствием даю согласие переложить руку моей дочери из своего кармана в ваш!

* * *

- Мужики, срочно нужна помощь. Друг купил билет на финальную игру Лиги чемпионов в Милане – "Реал" против "Атлетико". Но проблема в том, что в ту же субботу у него, оказывается, свадьба. Короче, он спрашивает, никто не хочет жениться вместо него? Фото невесты может выслать в личку.

* * *

Учительница, проверив сочинение ученика:

- Это просто невероятно, как один человек может сделать столько ошибок!

- Почему один? Вместе с папой.

* * *

Сказка была настолько страшной, что уже на четвертой странице воспитательница вывела группу на перекур.