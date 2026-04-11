Безногий водитель задавил велосипедистов на трассе во время тренировки. Видео

Группа из четырёх велосипедистов получила тяжёлые травмы в Испании. Инцидент произошёл на 9-м километре дороги CV-925, проходящей вокруг водохранилища Ла Педрера, недалеко от кольцевой развязки, ведущей к населённому пункту Торремендо.

Видео дня

Легковой автомобиль, которым управлял мужчина без ног, сбил четырёх ирландских велосипедистов в возрасте от 50 до 60 лет, которые ехали в составе более крупной группы из шести человек.

Центр координации экстренной помощи сообщил, что на место происшествия прибыли две реанимационные бригады скорой помощи, одна обычная бригада скорой помощи и один автомобиль для транспортировки пациентов без необходимости оказания срочной медицинской помощи. По их оценке, состояние трёх пострадавших является тяжёлым.

Двое пострадавших в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу Vega Baja с множественными травмами, третий госпитализирован в Университетскую больницу Виналопо в Эльче с черепно-мозговой травмой, которую врачи оценили как крайне тяжёлую.

Также есть информация о четвёртом пострадавшем с лёгкими ушибами, которому оказали помощь на месте аварии амбулаторные службы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!