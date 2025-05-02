Двукратный чемпион мира по каратэ Максим Бахарев в награду за участие в преступной войне против Украины получил пост председателя совета ветеранов спорта при Московском областном региональном отделении Федерация кикбоксинга России. 47-летний оккупант вернулся в родную страну лишившись всех конечностей.

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Об этом на своей странице в социальной сети Instagram, написал исполнительный директор организации Ильмир Алиев. Функционер опубликовал свежие фото командира танкового объединения группировки войск "Запад" армии российских захватчиков и фашистов.

Известно, что Бахарев был мобилизован в ВС РФ в 2022 году по указу диктатора Владимира Путина. Каратист получил тяжелые ранения, попав в окружение в Запорожской области в июле-2024. Защитники Украины ликвидировали всю группу оккупантов, а бывшему спортсмену повезло выжить. В итоге он был эвакуирован с поля боя, ему ампутировали все конечности.

В России из Бахарева слепили образ героя, который якобы совершил настоящий подвиг, отправившись убивать жителей другой страны. Военный преступник Андрей Белоусов, который является министром обороны России, вручил оккупанту государственную награду и пообещал помощь в протезировании. Как видно по снимкам, слова чиновников в РФ так и остаются словами даже в отношении своих же граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион России по дзюдо среди ветеранов Владимир Решетило был ликвидирован Вооруженными силами Украины.

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