На финишной прямой високосный 2024 год. Его главным спортивным событием были Олимпийские игры, которые третий раз в истории проходили во Франции.

Видео дня

10 714 спортсменов из 206 стран принимали в них участие. Они разыграли 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Поднимались на олимпийский пьедестал почета и украинские спортсмены, завоевавшие 12 медалей.

Чемпионами стали Ярослава Магучих (легкая атлетика), Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Юлия Бакастова (команда фехтовальщиц-саблисток), Александр Хижняк (бокс), серебряными призерами стали Сергей Кулиш (стрельба), Илья Ковтун (спортивная гимнастика), Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребля на каноэ), Ирина Коляденко (вольная борьба), обладатели бронзовых наград – Ольга Харлан (индивидуальная сабля), Ирина Геращенко (легкая атлетика), Михаил Кохан (легкая атлетика), Жан Беленюк (греко-римская борьба). В общекомандном зачете сборная Украины оказалась на 22-м месте.

Мой выбор

Недавно ко мне обратился коллега с таким вопросом: "В конце каждого года определяют лучших спортсменов страны. Кого бы ты назвал?". Подумав, я ответил:

- Считаю, уверен, не только я, что лучшими в уходящем году были две обаятельные олимпийские чемпионки – Ярослава Магучих и Ольга Харлан.

22-летняя Ярослава – чемпионка Европы и Олимпийских игр. Она установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин – 2,10 метра. Предыдущий (2,09 метра) принадлежал болгарке Стефке Костадиновой, и продержался он 37 (!) лет. Также Ярослава является победительницей многих этапов престижной "Бриллиантовой лиги". К слову, Магучих назвали лучшей легкоатлеткой Европы и мира по итогам 2024 года

Две олимпийские медали в Париже завоевала фехтовальщица, капитан "золотой" команды наших саблисток Ольга Харлан. В индивидуальном турнире она стала бронзовой призеркой. Ей принадлежит рекорд Украины – шесть олимпийских медалей.

Для 33-летней Ольги Харлан это были пятые Олимпийские игры, на четырех из них украинка поднималась на пьедестал: в Пекине-2008 – "золото" в командной сабле, В Лондоне-2012 – "бронза" в индивидуальной сабле, в Рио-де-Жанейро-2016 – "серебро" в командной сабле и "бронза" в индивидуальной сабле, в Париже-2024 – "золото" в командной сабле и "бронза" в индивидуальной сабле.

Две этих украинки стали кумирами многих украинских поклонников спорта, воинов ВСУ. Хочется надеяться, что и на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе они также успешно будут выступать.

У мужчин лауреатом спортивного года я называю выдающегося украинского боксера Александра Усика. Он второй в истории профессионального бокса спортсмен, после легендарного Эвандера Холифилда, который становился абсолютным чемпионом и в тяжелом, и в супертяжелом весе. Если не ошибаюсь, на профессиональном ринге у него 22 победы в 22 боях, из них 14 украинец завершил нокаутом. 21 декабря в Саудовской Аравии Александр Усик проведет бой с англичанином Тайсоном Фьюри, у которого 34 победы (24 из них – нокаутом) при одном поражении и одной ничьей.

Относительно лучшей команды года. Впервые в олимпийском футбольном турнире участвовала сборная Украины. Чуть-чуть большего мы ожидали от дебюта команды Руслана Ротаня. Но и за участие – спасибо! А вот от выступления нашей национальной сборной на чемпионате Европы в Германии и в Лиге наций УЕФА поклонники футбола явно ожидали более успешной игры. Но, как говорится, маємо що маємо.

Лучшей украинской командой по итогам 2024 года я считаю сборную Украины по футзалу, которая стала бронзовым призером чемпионата мира, проходившем в Узбекистане. Я смотрел по ТВ все матчи нашей команды против Аргентины, Анголы, Афганистана, Нидерландов, Бразилии и Франции. Подкупало то, что в каждой игре 14 подопечных Александра Косенко оставляли полностью все силы на паркете, работали коллективно ради достижения результата, проявляли бойцовский характер. Сил, желания, воли к победе хватило и в игре за бронзовые медали, в которой наши ребята уверенно обыграли команду Франции – 7:1. Это были первые медали украинских футзалистов на чемпионатах мира – ранее лучшим достижением было четвертое место на Мундиале-1996.

И не только этим ознаменован этот успех. Медаль на чемпионате мира по футзалу стала исторической для украинского спорта. Она стала первой на мировых первенствах в командныхвидах спорта с участием женских и мужских наших сборных.

А лучшей женской командой в 2024 году я считаю сборную фехтовальщиц-саблисток, которые стали золотыми медалистками Олимпиады.

Впереди 2025 год, в котором будут проходить чемпионаты мира и Европы, представительные турниры, в которых будут участвовать и спортсмены Украины. Пожелаем им успешных выступлений.

Друзья, любите спорт, занимайтесь спортом, читайте все о спорте на OBOZREVATEL. Ведь от спорта не уйти, от спорта нет спасения.