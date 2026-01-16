Атака на УЕФА и Украину: в чемпионат России включат клуб из оккупированного Луганска – СМИ

Российский футбольный союз (РФС) намерен включить "луганскую "Зарю" в состав участников второй лиги чемпионата РФ, тем самым нарушив требования Европейского футбольного союза (УЕФА). Клуб из временно оккупированного города уже подал соответствующие документы и ждет аттестации.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza Sport. По его данным, базироваться команда будет в Луганске, а домашние матчи проводить на "Новоколор-Арене" в Абрамовке Ростовской области.

На данный момент идет процесс формирования состава, основой которого станут луганские футболисты. Возможно приглашение игроков из других регионов. Также у "Зари" будет вторая команда.

Отметим, что ранее Россия уже пыталась включить в состав национального чемпионата команды из аннексированного Крыма. ТСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь) и "Жемчужина" (Ялта) выступали во второй лиге в 2014 году. Однако УЕФА потребовала от РФС исключить их из своего состава, не признав полуостров территорией РФ.

Такая же речь идет и о других клубах из захваченных Россией регионов Украины. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) был лишен членства в Международном олимпийском комитете (МОК) именно после того, как включил в свой состав донецкую и луганскую региональные организации.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова из Госдумы РФ потребовала от УЕФА "гарантий допуска" России к международным соревнованиям.

