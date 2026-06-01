Сборная Аргентины на ЧМ-2026. Расписание и результаты матчей, заявка команды

Уже 11 июня стартует долгожданный ЧМ-2026 по футболу, который пройдет на полях трех стран – США, Мексики и Канады. Впервые в истории участие в турнире примут 48 сборных.

Действующие обладатели титула аргентинцы вступят в борьбу в группе J, где они будут противостоять представители разных конфедераций. "Небесно-голубые" сыграют с Алжиром, Австрией и Иорданией.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ АРГЕНТИНЫ НА ЧМ-2026

17 июня, 04:00. Аргентина – Алжир

22 июня, 20:00. Аргентина – Австрия

28 июня, 05:00. Иордания – Аргентина

В плей-офф турнира гарантированно выйдут две лучшие команды квартета. Также шансы получить путевку в игры на вылет будет иметь третья команда группы, если войдет в восьмерку лучших с аналогичным результатом.

Главный тренер Аргентины Лионель Скалони, разумеется, включил в состав команды звездного Лионеля Месси. Для форварда американского "Интера" это будет уже шестой мундиаль в карьере.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ АРГЕНТИНЫ НА ЧМ-2026

Вратари: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Херонимо Рульи ("Марсель"), Хуан Муссо ("Атлетико").

Защитники: Гонсало Монтьель ("Ривер Плейт"), Науэль Молина ("Атлетико"), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Леонардо Балерди ("Марсель"), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм"), Николас Тальяфико ("Лион"), Факундо Медина ("Марсель").

Полузащитники: Джовани Ло Чельсо ("Бетис"), Леандро Паредес ("Бока Хуниорс"), Родриго Де Пол ("Интер Майами"), Эсекьель Паласиос ("Байер"), Энцо Фернандес ("Челси"), Алексис Мак Аллистер ("Ливерпуль"), Валентин Барко ("Страсбур").

Нападающие: Лионель Месси ("Интер Майами"), Николас Гонсалес, Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес, Тьяго Альмада (все – "Атлетико"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Хосе Мануэль Лопес ("Палмейрас"), Нико Пас ("Комо").

