Арбитр ФИФА отправился на тренировочный сбор судей и умер

Футбольный арбитр из Вьетнама Чан Динь Тинь умер, во время проверки физической подготовки. Он потерял сознание во время теста в рамках учебно-тренировочного сбора судей и инспекторов перед стартом сезона 2025/26.

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43-летнего Тиня экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Врачам не удалось стабилизировать состояние судьи, несмотря на все усилия.

Чан Динь Тинь родился в провинции Донгнай в 1982 году и начал судейскую карьеру в 2010-м. В 2019 году он получил статус арбитра ФИФА. За свою карьеру он регулярно обслуживал матчи V.League и удостаивался престижных наград: "Бронзовый свисток" в 2024 году и "Серебряный свисток" — в следующем сезоне.

Футбольная федерация Вьетнама (VFF) и организаторы национальных турниров выразили соболезнования семье арбитра и пообещали взять на себя все расходы, связанные с похоронами.

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