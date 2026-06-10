'Американские продюсеры говорили, что у нас нет шансов': Бедняков, Пятов и SKYLERR посетили закрытый показ сериала о 'Шахтере', который выиграл 'Эмми'

9 июня в столичном Saint Bar состоялся закрытый просмотр первого эпизода документального сериала "Football Must Go On", организованный медиасервисом MEGOGO совместно с футбольным клубом "Шахтер". Четырехсерийный проект был снят по заказу американского видеосервиса Paramount+ и в 2024 году получил престижную награду Sports Emmy Awards.

Видео дня

Сразу после просмотра состоялся паблик-ток с участием режиссера сериала Владимира Мулы и экс-капитана донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова. А модератор вечера Global CMO MEGOGO и продюсер Валерия Толочина отметила важность культурной и спортивной дипломатии, которая помогает держать нашу страну в фокусе мирового внимания.

Во время общения Мула поделился инсайтами о том, как летом 2022 года получил неожиданный звонок от американских продюсеров с предложением начать съемки проекта уже через полтора дня. Также Владимир подробно рассказал о закулисье американской киноиндустрии и о том, почему победа на "Эмми" стала огромной неожиданностью для всей команды.

По словам режиссера, когда они приехала на церемонию и увидели свои места на балконе, еще больше убедились, что им ничего не светит и не надо будет выбираться на сцену за наградой. Соответственно никакой речи он тоже не готовил.

"Конкуренция была просто космической. Против нас в номинации стояли безумно популярные и дорогие сериалы, такие как проекты Netflix о Формуле-1 "Drive to Survive" и шоу об американском футболе "Quarterback". Американские продюсеры откровенно говорили, что у нас нет шансов, но когда объявили наш сеарил, в шоке были все. Это доказало, что миру нужны не только глянцевые спортивные шоу, но и реальные, живые человеческие истории", – считает Владимир.

"Нам удалось сделать продукт, который не просто закрыл текущую медийную потребность, а навсегда зафиксировал этот сверхтяжелый период нашей истории на мировом уровне. В клубе, кстати, полностью доверились нашему видению, не редактировали информацию и не лезли в монтаж, что для документалистики такого уровня – чрезвычайно ценно", – отметил Мула.

В то время Пятов рассказал, как процесс создания сериала влиял на команду, ведь съемочную группу пускали везде, даже в раздевалку "горняков" перед матчами Лиги чемпионов. Что было очень необычно для футболистов. Но очень большую роль здесь сыграл тогдашний тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич, который помог команде раскованно чувствовать себя в кадре и вообще создал особую атмосферу в середине коллектива.

"Мы просто жили своей жизнью, никто не играл. Футбол в такие тяжелые времена остается положительным моментом в сердце каждого защитника и защитницы, которые болеют за свои клубы прямо из окопов. Военные записывали нам видео и говорили: "Мы здесь защищаем страну, а вы давайте нам позитив на поле!". Это нас невероятно мотивировало", – признался тренер вратарей донецкого клуба.

Событие собрало вместе украинских спортсменов, известных медийщиков и инфлюенсеров. Среди гостей вечера: олимпийский чемпион по гимнастике Олег Верняев, игрок донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко, телеведущий Андрей Бедняков, участники группы "Курган и Agregat" Амиль и Рамиль Насировы, адвокат Евгений Пронин, певица Валерия Кудрявец (SKYLERR), журналистка и телеведущая MEGOGO Александра Кучеренко, инфлюенсерка Розали Номбре, SEO Sport&Business Club Алексей Брага и креативный продюсер Мушег Циронян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!