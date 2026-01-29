'Абсурд уступил место безумию!' Как украинский вратарь поразил и шокировал футбольный мир и что пишут о его удивительном голе топовые медиа

В ночь с 28-го на 29 января украинский вратарь Анатолий Трубин стал героем Португалии или той ее части, которая болеет за "Бенфику", да и вообще поразил поклонников футбола во всем мире. Его гол головой в ворота мадридского "Реала" на 90+8-й минуте спас лиссабонцев от вылета из лиги чемпионов. Вратарь нашей сборной просто затянул "орлов" на последнюю строчку плей-офф, ведь они должны были обыгрывать испанцев с разницей в два мяча (4:2). После чего Трубиг стал одной и главных персон в медиа Португалии и всей Европы.

Как только не называли гол Анатолия топовые спортивные и не только СМИ. Это было и "чудо", и "безумие", и "абсурд", и сюжет, "который бы не смог написать ни один режиссер"! А некоторые медиа сделали отдельные материалы о бывшем голкипере донецкого "Шахтера", упомянув вторжение РФ.

L'Équipe. Самое популярное спортивное издание Франции назвало Трубина – героем "Бенфики" и мучителем "Марселя". Конечно, журнадлисты не могли не подчеркнуть, Анатолий ранее пропустил два гола от их любимца Килиана Мбаппе, но сделал и четыре сейва: "Прибыв в "Бенфику" в 2023 году, он дважды сохранил свои ворота "сухими" в Лиге чемпионов этого сезона – против "Аякса" и "Наполи".

В обзоре автор подчеркнул, что в Лиссабоне долгое время не знали, какой результат им нужен для выживания в ЛЧ: "Бенфика" обеспечила себе место в плей-офф в последние минуты игры против "Реала" (4:2), который имел драматический финал. Лиссабонская команда вела 3:2 и считала, что обеспечила себе выход в плей-офф, но это был просчет. На тот момент они на самом деле выбыли, поскольку забили меньше голов, чем "Марсель". Моуринью сделал изменения в защите, и его игроки заметно не спешили с возобновлением игры после каждой остановки".

"Но после пяти минут добавленного времени "Бенфика" вдруг осознала реальность: им нужно было забить еще, чтобы выйти в плей-офф и выбить "Марсель". Слишком поздно? "Марсель" надеялся на это, но после последнего штрафного абсурд уступил место безумию. Когда "Реал" остался с девятью игроками после удаления Рауля Асенсио (90+2) и Родриго (90+7), вратарь Анатолий Трубин пошел к чужим воротам и забил головой гол, который был настолько же освободительным, насколько и неожиданным", – подчеркивается в статье.

После обзора матча французский ресурс также написал о нашем вратаре статью под названием "Самый молодой капитан донецкого "Шахтера", чемпион Украины, игрок стартового состава национальной сборной: кто такой Анатолий Трубин, новый герой "Бенфики"?"

"Когда в среду вечером Трубин ложился на, казалось бы, безобидный мяч, чтобы выиграть время, имел ли он представление, что через 30 секунд этот день станет одним из лучших в его карьере? Молодой украинский вратарь (24 года) точно не догадывался, что Лиссабону нужен еще один гол, чтобы обеспечить себе место в плей-офф и одновременно выбить "Марсель" из Лиги чемпионов, когда услышал, как его тренер Жозе Моуринью сказал ему идти вперед под штрафной удар в ворота мадридцев на последней минуте", – был уверен автор.

"И на 90+8-й минуте именно он головой забил в ворота, который обычно защищает, доведя "Эштадиу да Луж" до восторга. Моуринью мог праздновать: "Бенфика" выиграла матч со счетом 4:2, "Реал" Килиана Мбаппе был ошеломлен, а Трубин, тем временем, был обожаем", – пишет ресурс. А Мбаппе, кстати, назвал гол от голкипера "Бенфики" и сборной Украины позором.

"Этот юноша ростом 198 см уже привык к невероятным историям, например, когда в 18 лет и 349 дней он стал самым молодым капитаном в истории донецкого "Шахтера", клуба своего детства и родного города. Там он сыграл 94 матча за пять сезонов и два раза выиграл чемпионат Украины. Вызванный в сборную впервые в 2021 году, он стал основным игроком стартового состава, несмотря на конкуренцию со стороны Андрея Лунина, вратаря мадридского "Реала"... который в среду вечером был на скамейке запасных", – не мог не подчеркнуть автор.

Jornal de Notícias. "Эпическая ночь с неожиданным героем и его финалом", – писала одна из крупнейших и старейших газет Португалии.

"Историческая ночь для "Орлов", которые победили мадридский "Реал" (4:2) после эпической игры и финала, достойного настоящего шедевра саспенса. Памятный эпилог, пожалуй, реален лишь в сказках. Трубин в последние минуты игры, после приказа со скамейки запасных, поднялся в чужую штрафную, чтобы головой забить мяч и войти в историю со стандартного положения", – говорится в статье.

"Вратарь, который несколько секунд назад заморозил игру команды, совершил героический сейв и в четвертый раз победил Куртуа. Уникальный момент для более 64 000 болельщиков на трибунах. Через шестьдесят один год после европейского финала "Бенфика" снова победила "Реал Мадрид" и получила "чудо" – выход в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. В конце концов, в футболе возможно почти все", – уверен журналист.

A Bola. Одна из самых популярных португальских газет в мире, которая специализируется на спорте, разобрала персону Анатолия со всех ракурсов. Перед всем издание выпустило большой материал под названием "Трубин, "украинский Куртуа", который сбежал от войны и стал героем "Бенфики", отмечая, что этот миг славы обогащает сложную историю жизни гиганта из Донбасса.

"Прошло более десяти лет с тех пор, как украинский вратарь пережил один из важнейших моментов в своей карьере. Это произошло в 2014 году, когда конфликт на Донбассе заставил его покинуть академию донецкого "Шахтера". Трубину было всего 13 лет, и он жил с семьей в нескольких минутах от тренировочного центра, поэтому в одну ночь он был вынужден собрать чемоданы и уехать", – говорится в статье.

"В "Шахтере" бразильские игроки прозвали его "украинским Кутуа": "Они дали мне это прозвище, потому что мой рост 1,99 метра. Но он не мой образец для подражания, тем более, что я вырос, восхищаясь Касильясом, Петром Чехом и ван дер Саром", – цитируют журналисты Анатолия.

И конечно большой кусок материала уделили теме полномасштабной войны: "Его карьера отошла на второй план после другой трагедии, а именно вторжения России в Украину: "Мы не верили, что это может произойти. Никто не ожидал, что Россия будет настолько варварской и жестокой. Это настоящий кошмар. Я не могу понять, как они способны на такое. Россияне разрушили столько прекрасных городов, убили столько мирных жителей... Это катастрофа. Россия, как страна, для меня больше не существует".

Но, по словам, автора, Трубин преуспел на спортивном фронте: "Он сиял, когда заменил Андрея Пятова в "Шахтере", удивляя на главных аренах Европы, что вызывало интерес европейских грандов. Вратаря связывали с МЮ и "Челси", но ближе всего он был к переходу в миланский "Интер" как преемник Андре Онаны. Однако итальянцы пытались снизить цену, переговоры зашли в тупик, и вмешалась "Бенфика", которая обеспечила приход Трубина на "Эштадиу да Луж" в 2023 году".

BBC. Британский медиа-гигант после матча выдал обзор с заголовком "Чудо" Трубина – как "Бенфика" Моуринью ошеломила мадридский "Реал". В материале отметили, что первые победы нелегко даются тренеру "орлов" Жозе Моуринью на этом этапе его долгой и часто очень драматичной карьеры. Но в среду вечером в Лиссабоне Анатолий Трубин обеспечил такой момент.

Просто победы над 15-кратным чемпионом ЛЧ "Реалом" было бы недостаточно для "Бенфики": "В добавленное время они вели со счетом 3:2, но им нужен был еще один гол, иначе их кампания в Лиге была бы завершена. Штрафной удар дал им последний шанс, и вратарь Трубин был выведен вперед. Через мгновение на "Эштадиу да Луж" воцарился хаос: игроки "Бенфики" разбегались во всех направлениях, а Трубин завершил свою эйфорическую бешеную атаку ударом, забив решающий гол головой-пулей".

Автор материала вступился за украинского голкипера, который уже в добавленные минуты пытался потянуть время, не понимая расстановки сил в турнирной таблице.

"Учитывая формат Лиги, где в последнем туре одновременно происходит 18 игр, неудивительно, что Трубин не до конца осознавал потребности своей команды. В конце 8-раундового этапа они не выходили в плей-офф из-за разницы мячей, пока не случилось его сенсационное вмешательство. Командой-неудачником оказался "Марсель", который выпал из плей-офф, а его место вырвала "Бенфика", – поясняется в статье.

"За несколько минут до своего гола Трубин упал на колени после передачи, видимо, пытаясь "потратить" несколько секунд, чтобы обеспечить победу, не подозревая, что "Бенфика" все еще выбывает из игры. "Раньше я не понимал, что нам нужно", – сказал Трубин. – "Я смотрю, как все начинают показывать на меня, и я иду вперед, а после этого вижу, что нам нужен еще один гол. Сумасшедший момент. Я не привык забивать. Мне 24 года, и для меня это впервые", – закончил рассказ о чуде от украинца автор.

Marca. Один из ведущих спортивных ресурсов Испании назвал обзор матча: "Вратарь Трубин, неожиданный герой "Бенфики", забил гол на 98-й минуте".

"Даже лучший кинорежиссер не смог бы написать такой сценарий. "Реал" стремился к жеребьевке, которая бы вернула их в восьмерку лучших. Вдруг "Бенфика" поняла, что с другими результатами победы 3:2 уже недостаточно, чтобы удержаться в Лиге чемпионов. Они выбыли. Моуринью отдал приказ: они должны были двигаться вперёд. Они мгновенно реализовали штрафной удар с дальней дистанции, который, честно говоря, даже не был штрафным. Как всегда, вратарь поднялся, надеясь на счастливый случай", – говорится в статье.

"И вот это произошло. Трубин промчался сквозь хаос, устроив погоню за мячом, который будто спускался с неба. Невероятно, но уже прошло три минуты из пяти добавленных. И он идеально отправил мяч головой в ворота. Этим четвертым голом "Бенфика" обеспечила себе место в группе плей-офф. "Эштадиу да Луж" взорвался, и не без оснований", – считает автор.

Gazzetta dello Sport. Несколько материалов посвятило Трубину и авторитетное итальянское издание. Сначала они отметили его подвиг в обзоре: "Поздняя борьба Трубина выводит "Бенфику" Моуринью в плей-офф: бред в Лиссабоне!" А потом журналисты издания напомнили, что украинский вратарь едва не переехал в Италию: "Герой Моуринью, из-за чего разочаровывается "Интер": Трубин тем летом мог бы присоединиться к "нерадзурри".

"Это правда, что "если бы" и "но" никуда не приведут, но если бы "Интер" был полностью убежден в кандидатуре Анатолия Трубина летом 2023 года, украинский вратарь не пережил бы самой большой эмоции за всю свою карьеру. Тот удар головой в ворота на 98-й минуте матча "Бенфики" против "Реала", который принес команде Моуринью победу со счетом 4:2, стал решающим в разнице мячей, которая обеспечила окончательное место в плей-офф Лиги чемпионов в дуэли с "Марселем" Де Дзерби", – говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что в 2023-м боссы "Интера" выбрали опытного и более дешевого Яна Зоммера, а не очень перспективного, но еще не до конца понятного Трубина с большим ценником от "Шахтера". Теперь украинец был бы очень полезен итальянской команде, но "Бенфика" вряд ли продаст его и за 40 миллионов евро, хотя покупала за 10.

