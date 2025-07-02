'Абсолютный динамит'. Видео 'лучшего нокаута в истории бокса' стало вирусным в сети

Видео с боя между аргентинцем Серхио Мартинесем и американцем Полом Уильямсом обрело вторую жизнь в интернете. Сам поединок состоялся в ноябре 2010 и завершился досрочно.

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В первом бою, состоявшемся в декабре 2009 года в Атлантик-Сити, Уильямс одержал победу решением большинства судей, однако тот результат вызвал споры — особенно из-за одного из судейских счетов 119–110 в пользу американца.

Реванш стал первой защитой титулов WBC и The Ring для Мартинеса. Он начал бой осторожно, но уже во втором раунде воспользовался ошибкой соперника. Уильямс пошел в открытую атаку, чем Мартинес мгновенно воспользовался, нанеся точный левый хук в челюсть. Американец рухнул на ринг и потерял сознание — судья сразу остановил бой.

Победа аргентинца не вызывала сомнений. Уильямсу потребовалась помощь врачей, и он долго не мог подняться. Состояние боксера сначала вызвало опасения, но позже он пришёл в себя.

За сутки видео самого яркого момента схватки собрало более 100 000 просмотров и огромное число комментариев. Пользователи сошлись во мнении, что этот нокаут – лучший в истории бокса.

"Один из лучших ударов всех времен, хотя Уильямс упростил себе задачу, снова и снова используя тот же удар и комбинации, что и во время первого боя", "Это мой любимый нокаут, абсолютный динамит, небольшой шаг в сторону переносит вес, бум! Идеальное сочетание", – делятся эмоциями юзеры.

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