6-й тур Суперлиги Favbet: расписание трансляций 15-16 ноября

На этой неделе 15-16 ноября в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Favbet будут сыграны матчи шестой игровой недели, которые состоятся в Николаеве и Днепре.

Еще один матч тура между "Старым Луцком" и "Прикарпатье-Говерлой" пройдет в Луцке 28 ноября.

Определено расписание трансляций матчей национального первенства, которые состоятся на ТВ, а также на YouTube-канале Федерации баскетбола Украины.

15 ноября, суббота

13:00. "Днепр" – "Харьковские Соколы" ("Киевстар ТВ")

14:00. "Кривбасс" – "Киев-Баскет" ("Киевстар ТВ")

16:00. "Запорожье" – "Черкаськи Мавпы" ("Киевстар ТВ")

17:00. "Нико-Баскет" – "Ривне" (YouTube ФБУ)

16 ноября, воскресенье

13:00. "Днепр" – "Черкаськи Мавпы" ("Суспильне Спорт", YouTube ФБУ)

14:00. "Кривбасс" – "Ривне" (YouTube ФБУ)

16:00. "Запорожье" – "Харьковские Соколы" ("Киевстар ТВ")

17:00. "Нико-Баскет" – "Киев-Баскет" (XSPORT, YouTube ФБУ)

