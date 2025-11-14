6-й тур Суперлиги Favbet: расписание трансляций 15-16 ноября
На этой неделе 15-16 ноября в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Favbet будут сыграны матчи шестой игровой недели, которые состоятся в Николаеве и Днепре.
Еще один матч тура между "Старым Луцком" и "Прикарпатье-Говерлой" пройдет в Луцке 28 ноября.
Определено расписание трансляций матчей национального первенства, которые состоятся на ТВ, а также на YouTube-канале Федерации баскетбола Украины.
15 ноября, суббота
13:00. "Днепр" – "Харьковские Соколы" ("Киевстар ТВ")
14:00. "Кривбасс" – "Киев-Баскет" ("Киевстар ТВ")
16:00. "Запорожье" – "Черкаськи Мавпы" ("Киевстар ТВ")
17:00. "Нико-Баскет" – "Ривне" (YouTube ФБУ)
16 ноября, воскресенье
13:00. "Днепр" – "Черкаськи Мавпы" ("Суспильне Спорт", YouTube ФБУ)
14:00. "Кривбасс" – "Ривне" (YouTube ФБУ)
16:00. "Запорожье" – "Харьковские Соколы" ("Киевстар ТВ")
17:00. "Нико-Баскет" – "Киев-Баскет" (XSPORT, YouTube ФБУ)
