Топ-5 бомбардиров чемпионата Украины

124 гола – Максим Шацких ("Динамо" – 97, "Арсенал" – 22, "Говерла" – 5)

123 гола – Сергей Ребров ("Шахтер" – 10, "Динамо" – 113)

117 голов – Евгений Селезнев ("Шахтер" – 24, "Арсенал" – 19, "Днепр" – 68, "Колос" – 5, "Минай" – 1)

116 голов – Андрей Ярмоленко ("Динамо" – 116)

105 голов – Андрей Воробей ("Шахтер" – 80, "Днепр" – 12, "Арсенал" – 9, "Металист" – 4)

Топ-бомбардиры пяти сезонов

2020/2021 – Владислав Кулач ("Ворскла") – 15

2021/2022 – Артем Довбик ("Днепр-1") – 14

2022/2023 – Артем Довбик ("Днепр-1") – 24

2023/2024 – Владислав Ванат ("Динамо") – 14

2024/2025 – Владислав Ванат ("Динамо") – 17

Довбик и Ванат сейчас забивают в топ-чемпионатах Европы – Артем в Серии А за "Рому", Владислав в Ла Лиге за "Жирону".

Пять лучших молодых футболистов чемпионата Украины

2019/2020 – Владислав Супряга ("Днепр-1")

2020/2021 – Илья Забарный ("Динамо")

2021/2022 – лучшего не определяли.

2022/2023 – Георгий Судаков ("Шахтер")

2023/2024 – Илья Квасница ("Рух")

2024/2025 – Тарас Михавко ("Динамо")

Пять обладателей "Золотого мяча"

2021 год – Лионель Месси (Аргентина/"Барселона", ПСЖ)

2022 год – Карим Бензема (Франция/"Реал" Мадрид)

2023 год – Лионель Месси (Аргентина/ПСЖ)

2024 год – Родриго Эрнандес (Испания/"Манчестер Сити" Англия)

2025 год – Усман Дембеле (Франция/ПСЖ)

Топ-5 самых богатых

Несколько европейских футбольных лиг, которые потратили во время летнего трансферного окна 2025 года больше других.

АПЛ (Англия) – 1,748 млрд евро

Серия A (Италия) – 612 млн евро

Бундеслига (Германия) – 460,3 млн евро

Ла Лига (Испания) – 379,7 млн евро

Лига 1 (Франция) – 205,2 млн евро

Не жалеют денег

Лидером по потраченным деньгам за последние 25 лет на покупку игроков во Франции является клуб ПСЖ. За это время он приобрел игроков на общую сумму 2,66 млрд евро. С большим отставанием на втором месте идет "Монако" - этот клуб за 25 лет потратил 1,35 млрд евро. Тройку замыкает "Лион" - 1,1 млрд. Далее идут "Марсель" - 1 млрд евро и "Ренн" - 879,29 млн евро.

Пять последних победителей Лиги чемпионов

2021 год. "Челси" – "Манчестер Сити" – 1:0

2022 год. "Реал" – "Ливерпуль" – 1:0

2023 год. "Манчестер Сити" – "Интер" – 1:0

2024 год. "Реал" – "Боруссия" (Дортмунд) – 2:0

2025 год. ПСЖ – "Интер" – 5:0

Пять последних чемпионов Европы

2008 год – Испания

2012 год – Испания

2016 год – Португалия

2020 год – Италия

2024 год – Испания